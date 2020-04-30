В монастыре, который на Пасху посетил Лукашенко, обнаружили коронавирус

МИНСК, 30 апр - РИА Новости. Случаи заражения коронавирусом выявили у трех человек во временно закрытом мужском монастыре в Минской области, храм на территории которого посещал президент Белоруссии Случаи заражения коронавирусом выявили у трех человек во временно закрытом мужском монастыре в Минской области, храм на территории которого посещал президент Белоруссии Александр Лукашенко на Пасху, передает Sputnik Беларусь

На Пасху, которую православные отмечали 19 апреля, Лукашенко посетил Свято-Благовещенский Ляденский храм, он находится на территории мужского монастыря в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в деревне Малые Ляды (Минская область). Пресс-служба главы государства сообщала ранее, что президент приезжал в эту церковь вместе со своим младшим сыном Николаем. Как отмечает Sputnik, 24 апреля монастырь закрыли, объяснив это сложной эпидемиологической обстановкой. Однако, пресс-секретарь Борисовской епархии Белорусской православной церкви (БПЦ) иерей Игорь Васько на вопрос РИА Новости, закрыт ли монастырь из-за инфицирования кого-либо из проживающих там коронавирусом, ответил отрицательно.

"Кто-то может назвать это чудом, кто-то счастливым стечением обстоятельств, но к одному из иноков 23 апреля приехал пообщаться знакомый врач. Доктор заметил, что монах тяжело дышит, и настоял, чтобы тот поехал с ним в больницу. Там насельнику сделали тест на коронавирус, он оказался положительным", - пишет Sputnik.

Как уточнил агентству местный священнослужитель, отец Орест, инок чувствует себя хорошо, готов выписываться, но по рекомендации врачей должен находиться в больнице еще около неделю.

"Случайный визит врача предупредил вспышку заболевания в монастыре. Братья сдали тесты, и еще у двух нашли коронавирусную инфекцию, которая проходила в легкой форме, без особых симптомов. Их изолировали в отдельных помещениях братского корпуса, там за ними наблюдают врачи. Состояние этих насельников также не вызывает опасений. У остальных результаты тестов оказались отрицательными", - добавляет Sputnik.

Как отмечает агентство, сейчас к насельникам периодически приезжают медицинские работники и измеряют уровень насыщенности крови кислородом. По словам монахов, все в норме, но нужно продолжать следовать рекомендациям врачей. "Братья стараются не выходить из келий. Мы распределили богослужебные книги и молимся там. Питание разносим. Хотя в этом нужды особой нет, но мы это делаем, чтоб не было разговоров. Надеемся, с Божьей помощью 10 мая сможем принять прихожан", - уточнил отец Орест.

Как добавляет Sputnik, по словам священнослужителя, перед встречей с президентом у многих, кто должен был находиться во время пасхального богослужения в храме, взяли мазки на коронавирус. Результаты оказались отрицательными.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф