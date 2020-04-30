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Религия и мировоззрение
2020-04-30T15:03
https://ria.ru/20200430/1570811213.html
В монастыре, который на Пасху посетил Лукашенко, обнаружили коронавирус
https://cdn22.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:3062:1723_1036x0_80_0_0_2d67c55414cabc64578e6fd2b0e80011.jpg
РИА Новости

В монастыре, который на Пасху посетил Лукашенко, обнаружили коронавирус

15:02 30.04.2020 (обновлено: 15:03 30.04.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 30 апр - РИА Новости. Случаи заражения коронавирусом выявили у трех человек во временно закрытом мужском монастыре в Минской области, храм на территории которого посещал президент Белоруссии Александр Лукашенко на Пасху, передает Sputnik Беларусь.
На Пасху, которую православные отмечали 19 апреля, Лукашенко посетил Свято-Благовещенский Ляденский храм, он находится на территории мужского монастыря в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в деревне Малые Ляды (Минская область). Пресс-служба главы государства сообщала ранее, что президент приезжал в эту церковь вместе со своим младшим сыном Николаем. Как отмечает Sputnik, 24 апреля монастырь закрыли, объяснив это сложной эпидемиологической обстановкой. Однако, пресс-секретарь Борисовской епархии Белорусской православной церкви (БПЦ) иерей Игорь Васько на вопрос РИА Новости, закрыт ли монастырь из-за инфицирования кого-либо из проживающих там коронавирусом, ответил отрицательно.
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"Кто-то может назвать это чудом, кто-то счастливым стечением обстоятельств, но к одному из иноков 23 апреля приехал пообщаться знакомый врач. Доктор заметил, что монах тяжело дышит, и настоял, чтобы тот поехал с ним в больницу. Там насельнику сделали тест на коронавирус, он оказался положительным", - пишет Sputnik.
Как уточнил агентству местный священнослужитель, отец Орест, инок чувствует себя хорошо, готов выписываться, но по рекомендации врачей должен находиться в больнице еще около неделю.
"Случайный визит врача предупредил вспышку заболевания в монастыре. Братья сдали тесты, и еще у двух нашли коронавирусную инфекцию, которая проходила в легкой форме, без особых симптомов. Их изолировали в отдельных помещениях братского корпуса, там за ними наблюдают врачи. Состояние этих насельников также не вызывает опасений. У остальных результаты тестов оказались отрицательными", - добавляет Sputnik.
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Как отмечает агентство, сейчас к насельникам периодически приезжают медицинские работники и измеряют уровень насыщенности крови кислородом. По словам монахов, все в норме, но нужно продолжать следовать рекомендациям врачей. "Братья стараются не выходить из келий. Мы распределили богослужебные книги и молимся там. Питание разносим. Хотя в этом нужды особой нет, но мы это делаем, чтоб не было разговоров. Надеемся, с Божьей помощью 10 мая сможем принять прихожан", - уточнил отец Орест.
Как добавляет Sputnik, по словам священнослужителя, перед встречей с президентом у многих, кто должен был находиться во время пасхального богослужения в храме, взяли мазки на коронавирус. Результаты оказались отрицательными.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19КоронавирусыПасхаМинскБелоруссияНовости - Религия и мировоззрениеАлександр ЛукашенкоВОЗВ мире
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