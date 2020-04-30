"Монстрацию-2020" из-за коронавируса пройдет онлайн

НОВОСИБИРСК, 30 апр - РИА Новости. Первомайская художественная акция "Монстрация" в этом году из-за эпидемии коронавируса пройдет в соцсетях и станет "облачной", заявил в четверг идеолог акции, художник Артем Лоскутов на своей странице в Facebook.
"Монстрация" - массовая художественная акция в форме шествия с абсурдными и аполитичными лозунгами и транспарантами.
"Времена сейчас такие, что собраться вместе мы не можем: это и незаконно, и неэтично, и неразумно, и небезопасно. Но и прервать традицию мы не можем", - говорится в заявлении художника, напомнившего, что вживую акция проходила в последние 16 лет. Он предложил, как и раньше придумывать свои лозунги, писать их на плакатах, но не выходить с ними, а фотографировать и выкладывать в любую социальную сеть с тегом #монстрация2020.
"Вирус лишил нас иерархий: теперь нет больших и маленьких "монстраций", все оказались в первом ряду своей личной "монстрации", где каждый лозунг - главный. Тотальная децентрализация. "Монстрация" становится Облачной, отражаясь облаком фотографий - своих главных визуальных артефактов, в облаке репортажей, постов, твитов и сториз", - написал Лоскутов.
Первая "Монстрация" 17 лет назад собрала в Новосибирске около 80 человек. Каждый последующий год количество участников акции увеличивалось. В 2013 году по Красному проспекту прошли около 2 тысяч человек, а в 2014 - более 3 тысяч. В 2015 году акция прошла в виде несанкционированного шествия, а Лоскутов за неподчинение требованию полиции о ее прекращении отсидел в изоляторе десять суток. В последние годы "Монстрация" проводилась во многих российских городах.