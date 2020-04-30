"Монстрацию-2020" из-за коронавируса пройдет онлайн

"Времена сейчас такие, что собраться вместе мы не можем: это и незаконно, и неэтично, и неразумно, и небезопасно. Но и прервать традицию мы не можем", - говорится в заявлении художника, напомнившего, что вживую акция проходила в последние 16 лет. Он предложил, как и раньше придумывать свои лозунги, писать их на плакатах, но не выходить с ними, а фотографировать и выкладывать в любую социальную сеть с тегом #монстрация2020.