Источники назвали дату совещания с Путиным по транспортному комплексу

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Совещание у президента РФ Совещание у президента РФ Владимира Путина по ситуации в транспортном комплексе страны на фоне пандемии коронавируса предварительно намечено на 7 мая, сообщили РИА Новости источники в нескольких транспортных отраслях.

Президент РФ Владимир Путин 27 апреля анонсировал, что вскоре проведет совещание по ситуации в транспортном комплексе в целом.

"Предварительно 7 мая", - сказал один из источников. Другие назвали аналогичную дату.

Ранее в апреле президент РФ провел ряд совещаний, в том числе, по вопросам развития строительной, энергетической отрасли, а также автопрома.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.