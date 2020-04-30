Певица Лолита развелась с пятым мужем

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Певица Певица Лолита Милявская развелась со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. Об этом экс-супруг рассказал " Комсомольской правде ".

По словам мужчины, бракоразводный процесс затянулся на семь месяцев из-за желания супруги признать брак фиктивным и лишить его российского и израильского гражданства. В итоге адвокат Лолиты заявил в суде, что они отказались от этих требований и настояли на разводе, хотя и считают союз с Ивановым фиктивным. Суд брак расторг.

Экс-супруг не согласился с последним пунктом и обратился в полицию.

"Я написал заявление в полицию с просьбой провести проверку по клевете. Любой человек, несмотря на звездный статус, должен отвечать за свои слова", — сказал он.