В акции "Бессмертный полк онлайн" зарегистрировано более 150 тысяч анкет

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Для участия в акции "Бессмертный полк онлайн" зарегистрировано уже более 150 тысяч анкет. Из полученной базы материалов будет формироваться видеоряд для онлайн-шествия, которое состоится 9 мая.

Трансляция онлайн-шествия запланирована на медиаэкранах России, в том числе Москвы, площадках онлайн-кинотеатров Okko, "Море.тв", телеканалах СТС, "Победа", в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" и различных онлайн-платформах, а также на портале "Бессмертный полк России".