Среди сотрудников Росгвардии зафиксировали 339 случаев COVID-19

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Среди сотрудников Среди сотрудников Росгвардии зафиксировано 339 случаев COVID-19, тяжелых случаев нет, сообщается на сайте ведомства.

"На 30 апреля 2020 года среди личного состава войск выявлено 339 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Тяжелых случаев течения инфекционного заболевания среди представителей ведомства нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 35 человек выздоровели и сняты с контроля по итогам двух отрицательных результатов анализов на COVID-19.

"Из общего количества инфицированных на стационарное лечение направлено 103 человека, в том числе 41 в медицинские организации министерства здравоохранения, 62 госпитализированы в ведомственные медицинские учреждения Росгвардии, остальные находятся на самоизоляции и домашнем лечении", - добавили в ведомстве.