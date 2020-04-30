Титов предложил включить семена в список товаров первой необходимости

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает расширить на федеральном уровне список товаров первой необходимости, включив в него, в частности, семена, рассаду, средства связи и печатные СМИ - предложения направлены президенту РФ, сообщил Титов на пресс-брифинге в четверг.
Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости был утвержден правительством РФ в конце марта. "Предлагаем рассмотреть возможность включения дополнительных товаров в список товаров первой необходимости", - сказал бизнес-омбудсмен.
В частности, в перечень предлагается включить семена, рассаду, садово-огородный инвентарь, грунт, удобрения и средства защиты растений - это связано с наступлением дачного сезона, учитывая, что личные подсобные хозяйства могут служить дополнительным источником дохода для россиян в условиях пандемии коронавируса.
Кроме того, Титов предлагает включить в список средства связи (мобильные телефоны и сим-карты), компьютерное оборудование, автозапчасти (включая шины и покрышки), канцтовары, аккумуляторные батареи и лампочки, ортопедические и медицинские изделия, технические средства реабилитации для инвалидов, корригирующие очки, контактные линзы, слуховые аппараты.
Другое предложение - включить в список товаров первой необходимости печатные средства массовой информации. Это связано с их важностью для некоторых групп населения: например, пожилые люди редко пользуются интернетом, предпочитая печатную продукцию.
Бизнес-омбудсмен предлагает также расширить список товаров для детей в перечне товаров первой необходимости, включить в перечень строительные и отделочные материалы и инструменты, электрическое оборудование и бытовые приборы, товары для предупреждения и тушения пожаров, текстильные ткани, оборудование для фильтрации воды, санитарно-технические изделия, ритуальные принадлежности.