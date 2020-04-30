Титов предложил включить семена в список товаров первой необходимости

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов . Архивное фото

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает расширить на федеральном уровне список товаров первой необходимости, включив в него, в частности, семена, рассаду, средства связи и печатные СМИ - предложения направлены президенту РФ, сообщил Титов на пресс-брифинге в четверг.

Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости был утвержден правительством РФ в конце марта. "Предлагаем рассмотреть возможность включения дополнительных товаров в список товаров первой необходимости", - сказал бизнес-омбудсмен.

В частности, в перечень предлагается включить семена, рассаду, садово-огородный инвентарь, грунт, удобрения и средства защиты растений - это связано с наступлением дачного сезона, учитывая, что личные подсобные хозяйства могут служить дополнительным источником дохода для россиян в условиях пандемии коронавируса.

Кроме того, Титов предлагает включить в список средства связи (мобильные телефоны и сим-карты), компьютерное оборудование, автозапчасти (включая шины и покрышки), канцтовары, аккумуляторные батареи и лампочки, ортопедические и медицинские изделия, технические средства реабилитации для инвалидов, корригирующие очки, контактные линзы, слуховые аппараты.

Другое предложение - включить в список товаров первой необходимости печатные средства массовой информации. Это связано с их важностью для некоторых групп населения: например, пожилые люди редко пользуются интернетом, предпочитая печатную продукцию.