В Курской области мужчина с COVID-19, предположительно, совершил суицид

"У мужчины был диагностирован COVID-19. Далее с ним произошла трагедия, квалифицировать которую должен Следственный комитет, следственные органы. Я могу сформулировать это так – предварительно рассматривается версия самоубийства. Произошло это не в больнице, а по месту жительства, или пребывания, здесь точнее сказать не могу", - сказал собеседник.