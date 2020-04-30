В Курской области мужчина с COVID-19, предположительно, совершил суицид

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Инфицированный COVID-19 мужчина, предположительно, совершил суицид в Курской области, сообщил журналистам представитель администрации региона.
"У мужчины был диагностирован COVID-19. Далее с ним произошла трагедия, квалифицировать которую должен Следственный комитет, следственные органы. Я могу сформулировать это так – предварительно рассматривается версия самоубийства. Произошло это не в больнице, а по месту жительства, или пребывания, здесь точнее сказать не могу", - сказал собеседник.
В официальном сообщении администрации региона уточняется, что инцидентом занимается СУСК РФ по региону. РИА Новости пока не располагает комментарием следственного управления.
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