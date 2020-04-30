В Индонезии остаются более трех тысяч желающих вернуться россиян

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Больше 3 тысяч россиян, желающих вернуться на родину из-за ситуации с коронавирусом, находятся сейчас в Индонезии, сообщили РИА Новости в посольстве РФ.
"В Индонезии сейчас около 3400 человек", - сказали в пресс-службе.
Следующий вывозной рейс из Индонезию запланирован на 3 мая.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.