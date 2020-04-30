Путин рассказал о генетическом коде россиян

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия всегда противостояла любым напастям "всем миром", объединяя усилия, это буквально в крови, в генетическом коде россиян, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что и в нынешней сложной ситуации граждане страны снова вместе.
"У нас "подвиг" и "подвижничество" - это слова, близкие по смыслу. И всегда, во все времена, во все исторические эпохи мы противостояли любой напасти всем миром, объединяя усилия; это в традициях, буквально в крови нашего народа, в его генетическом культурном коде. И сейчас мы снова вместе", - заявил Путин на встрече с участниками общероссийской акции "Мы вместе" по вопросу поддержки социально ориентированных организаций.
Он отметил, что участвующие в ней активисты доказывают это стремление объединяться своей самоотверженной работой, готовностью отзываться на боль и проблемы других людей, оказывать заботу тем, кому она нужна. "Вы там, где нужна помощь, - это самое главное", - добавил президент.
Путин выразил благодарность всем, кто сейчас оказывает людям поддержку, - волонтерам, сотрудникам НКО, предпринимателям, деятелям культуры, спортсменам, журналистам.
"Вообще всем - всем, кто в эти непростые дни не остался в стороне и проявил душевную щедрость, а подчас и настоящий гражданский героизм - без всякого преувеличения. Такими великодушными, смелыми людьми всегда славилась Россия", - подчеркнул он.
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