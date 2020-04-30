Путин рассказал о генетическом коде россиян

"У нас "подвиг" и "подвижничество" - это слова, близкие по смыслу. И всегда, во все времена, во все исторические эпохи мы противостояли любой напасти всем миром, объединяя усилия; это в традициях, буквально в крови нашего народа, в его генетическом культурном коде. И сейчас мы снова вместе", - заявил Путин на встрече с участниками общероссийской акции "Мы вместе" по вопросу поддержки социально ориентированных организаций.