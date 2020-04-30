В Приднестровье число жертв коронавируса достигло 22

ТИРАСПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Еще один пациент с Еще один пациент с коронавирусом скончался в четверг в инфекционном госпитале в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, число умерших от данной инфекции выросло до 22, сообщил оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения COVID-19 в ПМР.

"В Слободзейском инфекционном госпитале умер 63-летний мужчина. Житель столицы находился в тяжелом состоянии. Поступил в ЦРБ 20 апреля, был госпитализирован сразу в реанимацию, спустя два дня его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у пациента был диагностирован COVID-19, как осложнение - двусторонняя вирусно-бактериальная пневмония. Помимо этого, мужчина страдал ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, гипертонией.

По данным оперштаба, всего COVID-19 лабораторно подтвержден у 447 приднестровцев, 375 пациентов, в том числе 13 детей, проходят лечение на территории ПМР, одна женщина находится в кишиневской больнице, 49 пациентов выздоровели, 22 человека умерли, у всех были серьезные сопутствующие хронические заболевания.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР , опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии . В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.