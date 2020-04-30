В Швейцарии разработали метод обнаружения коронавируса в сточных водах

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Исследователи в Исследователи в Швейцарии разработали метод обнаружения коронавируса SARS-CoV-2 (вызывающего заболевание COVID-19 - ред.) в образцах сточных вод, что в перспективе поможет создать систему раннего оповещения о заболевании, сообщается в пресс-релизе федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL).

Ученые из Лозанны успешно протестировали этот метод на образцах воды, собранных в первую фазу пандемии. Они работали совместно с коллегами из Швейцарского федерального института водных наук и технологий (Eawag).

"Цель нашего исследования заключается в том, чтобы мы могли обнаружить вирус в сточных водах и замерить его концентрацию до того, как у людей начнут развиваться клинические симптомы, и определить, насколько заранее это происходит", - заявила глава лаборатории химии окружающей среды EPFL Тамар Кон (Tamar Kohn).

Исследователи выяснили, что коронавирус можно обнаружить и измерить в сточных водах за несколько недель. Они проанализировали образцы сточных вод из Лозанны, Цюриха и Лугано, включая образцы из Цюриха и Лугано, которые были собраны в конце февраля, когда первые случаи коронавируса были зафиксированы в Швейцарии. Ученые нашли следы вируса во всех собранных образцах. При этом концентрация в более свежих образцах была столь высока, что её было достаточно легко измерить. Иная ситуация была с февральскими образцами.

"Мы были весьма удивлены обнаружить сигнал в сточных водах из Лугано, где на тот момент был зафиксирован лишь один случай, и из Цюриха, где обнаружили лишь шесть случаев", - сказала Кон.

Образцы были собраны на девяти водоочистных сооружениях в кантоне Тичино , двух в Цюрихе и одном в Лозанне, что соответствует в общей сложности примерно 800 тысячам городских жителей. Ученые хотят разработать систему раннего оповещения об инфекции.

"С образцами с 20 крупных водоочистных сооружений по всей Швейцарии мы могли бы отслеживать сточные воды примерно 2,5 миллиона человек", - утверждают исследователи.

Если анализ проходит достаточно быстро, возможно, они могли бы обнаружить новую волну инфекций раньше диагностических тестов, примерно на неделю раньше, особенно когда режим строгой изоляции будет снят.

Благодаря исследованию сточных вод ученые смогут воспроизвести инфекционную кривую, но не подсчитать точное число инфекций при помощи этих данных.

"Однако важно, что это позволит отследить тенденцию", - утверждают исследователи.

Метод требует совершенствования, так как ученые, например, еще не знают, какой процент вируса остается в сточных водах после фильтрации и центрифугирования.

Отмечается, что хотя генетический материал нового коронавируса можно найти в сточных водах, на настоящий момент нет доказательств, которые дают возможность предположить, что патоген может распространятся через воду или сточные воды.

Всего в Швейцарии заболели более 29,4 тысячи человек, заявили в среду в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.