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Распространение нового коронавируса
2020-04-30T14:46
https://ria.ru/20200430/1570810118.html
В Швейцарии разработали метод обнаружения коронавируса в сточных водах
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564134619_0:2:3000:1690_1036x0_80_0_0_226853898c5c76040ca297dc96b37ca9.jpg
РИА Новости

В Швейцарии разработали метод обнаружения коронавируса в сточных водах

14:46 30.04.2020
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© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV
© AP Photo / CDC
Коронавирус 2019-nCoV. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Исследователи в Швейцарии разработали метод обнаружения коронавируса SARS-CoV-2 (вызывающего заболевание COVID-19 - ред.) в образцах сточных вод, что в перспективе поможет создать систему раннего оповещения о заболевании, сообщается в пресс-релизе федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL).
Ученые из Лозанны успешно протестировали этот метод на образцах воды, собранных в первую фазу пандемии. Они работали совместно с коллегами из Швейцарского федерального института водных наук и технологий (Eawag).
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"Цель нашего исследования заключается в том, чтобы мы могли обнаружить вирус в сточных водах и замерить его концентрацию до того, как у людей начнут развиваться клинические симптомы, и определить, насколько заранее это происходит", - заявила глава лаборатории химии окружающей среды EPFL Тамар Кон (Tamar Kohn).
Исследователи выяснили, что коронавирус можно обнаружить и измерить в сточных водах за несколько недель. Они проанализировали образцы сточных вод из Лозанны, Цюриха и Лугано, включая образцы из Цюриха и Лугано, которые были собраны в конце февраля, когда первые случаи коронавируса были зафиксированы в Швейцарии. Ученые нашли следы вируса во всех собранных образцах. При этом концентрация в более свежих образцах была столь высока, что её было достаточно легко измерить. Иная ситуация была с февральскими образцами.
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"Мы были весьма удивлены обнаружить сигнал в сточных водах из Лугано, где на тот момент был зафиксирован лишь один случай, и из Цюриха, где обнаружили лишь шесть случаев", - сказала Кон.
Образцы были собраны на девяти водоочистных сооружениях в кантоне Тичино, двух в Цюрихе и одном в Лозанне, что соответствует в общей сложности примерно 800 тысячам городских жителей. Ученые хотят разработать систему раннего оповещения об инфекции.
"С образцами с 20 крупных водоочистных сооружений по всей Швейцарии мы могли бы отслеживать сточные воды примерно 2,5 миллиона человек", - утверждают исследователи.
Если анализ проходит достаточно быстро, возможно, они могли бы обнаружить новую волну инфекций раньше диагностических тестов, примерно на неделю раньше, особенно когда режим строгой изоляции будет снят.
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Благодаря исследованию сточных вод ученые смогут воспроизвести инфекционную кривую, но не подсчитать точное число инфекций при помощи этих данных.
"Однако важно, что это позволит отследить тенденцию", - утверждают исследователи.
Метод требует совершенствования, так как ученые, например, еще не знают, какой процент вируса остается в сточных водах после фильтрации и центрифугирования.
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
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Составлена детальная карта генома нового коронавируса
Отмечается, что хотя генетический материал нового коронавируса можно найти в сточных водах, на настоящий момент нет доказательств, которые дают возможность предположить, что патоген может распространятся через воду или сточные воды.
Всего в Швейцарии заболели более 29,4 тысячи человек, заявили в среду в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыТичино (кантон)Открытия - РИА НаукаВОЗЛозаннаШвейцарияЦюрих
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