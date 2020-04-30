МВД опровергло слухи о росте уличной преступности на фоне пандемии

Сотрудник полиции во время патрулирования улиц Москвы в период самоизоляции жителей

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Количество убийств и нападений с оружием в апреле, в условиях самоизоляции, осталось в России на уровне прошлого года, сообщает в четверг МВД РФ.

В ведомстве подчеркивают, что опубликованные в некоторых СМИ и на интернет-ресурсах слухи о росте уличной преступности "не находят объективного подтверждения".

В частности, в сети распространяются аудиофайлы, на которых некие люди со ссылкой на информацию "из первых уст" или "хорошего знакомого" рассказывают о якобы участившихся нападениях оставшихся без работы мигрантов из Средней Азии.

"Предварительный анализ данных за апрель ... показывает, что число убийств с квалифицирующими признаками [то есть с отягчающими обстоятельствами] осталось на прежнем уровне. То же самое можно сказать о количестве разбойных нападений, совершенных с применением огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

Существенно сократилось число краж, грабежей и разбоев в составе преступных групп и/или с особо крупным ущербом, отмечают в МВД РФ.

В то же время ожидаемо не снижается IT-преступность, в частности кражи с банковских счетов.