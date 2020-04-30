Рябков оценил ситуацию вокруг СВПД

"В целом, резолюция 2231 должна выполняться в полном объеме. Все страны должны следовать ее духу и букве без каких бы то ни было изъятий. К сожалению, США не просто выборочно обращаются с выполнением этой резолюции, как это происходит сейчас, - мы, естественно, с озабоченностью воспринимаем соответствующие сигналы из Вашингтона, - но мало того, США препятствуют другим странам выполнять эту резолюцию, угрожая им санкциями, разного рода рестриктивными мерами", - сказал Рябков.