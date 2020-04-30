Рябков оценил ситуацию вокруг СВПД

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. США следовало бы сначала вернуться к полному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, прежде чем рассуждать, какие положения резолюции СБ ООН 2231 можно было бы использовать для достижения своих политических целей, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон сделает все для продления эмбарго на поставки оружия Ирану.
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"В целом, резолюция 2231 должна выполняться в полном объеме. Все страны должны следовать ее духу и букве без каких бы то ни было изъятий. К сожалению, США не просто выборочно обращаются с выполнением этой резолюции, как это происходит сейчас, - мы, естественно, с озабоченностью воспринимаем соответствующие сигналы из Вашингтона, - но мало того, США препятствуют другим странам выполнять эту резолюцию, угрожая им санкциями, разного рода рестриктивными мерами", - сказал Рябков.
"Это очередное проявление политики диктата, политики выламывания рук. Американский внешнеполитический инструментарий в последние годы свелся только к санкциям, никакой готовности договариваться, решать вопросы за переговорным столом мы не наблюдаем. Это вызывает глубокую озабоченность. Прежде чем рассуждать о том, какие положения резолюции 2231 можно было бы использовать для достижения определенных политических целей, которые перед собой ставит Вашингтон, США следовало бы обеспечить полное и всеобъемлющее выполнение требований данной резолюции, то есть вернуться к полному выполнению СВПД", - добавил замминистра.
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