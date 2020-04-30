Представитель ВОЗ высоко оценила работу России по борьбе с COVID-19

Прочь от меня. Как защититься от вируса при походе в магазин

Прочь от меня. Как защититься от вируса при походе в магазин

Во вторник Владимир Путин продлил нерабочие дни вплоть до 11 мая. В большинстве российских регионов введен режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, объявлен пропускной режим.

Власти настоятельно призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а в случае выхода на улицу — держаться на расстоянии как минимум в метр-полтора от других людей.