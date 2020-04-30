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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-30T15:33
https://ria.ru/20200430/1570809645.html
Представитель ВОЗ высоко оценила работу России по борьбе с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742275_0:0:2940:1653_1036x0_80_0_0_8591c9f7fbbaf19436b32a6e37ceb7dd.jpg
РИА Новости

Представитель ВОЗ высоко оценила работу России по борьбе с COVID-19

14:40 30.04.2020 (обновлено: 15:33 30.04.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники транспортируют пациента на территории ФМБА в Химках
Медицинские работники транспортируют пациента на территории ФМБА в Химках
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович на встрече с депутатами фракции "Единая Россия" отметила, что слаженные действия российских властей в борьбе с распространением коронавируса помогли избежать резкого скачка заболеваемости. Об этом РИА Новости сообщил первый замруководителя фракции "ЕР" Адальби Шхагошев.
"На прямой вопрос депутатов о том, что почему такая разная статистика по всему миру — по смертности, по зараженным, почему наблюдаются резкие скачки в одной стране, а в России все идет достаточно гладко, она прямо сказала, что очень приятно, что это в целом (заслуга) четкой организации работы российских властей и непосредственно Министерства здравоохранения Российской Федерации и Роспотребнадзора. Это очень важно было, причем она поставила в пример нашу страну многим странам в мире", — сказал он.
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Число заболевших COVID-19 в России превысило 106 тысяч, прирост за сутки составил 7099 новых больных. Всего скончались 1073 человека, 11 619 вылечились. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более трех миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Турция. Россия заняла восьмую строчку — обогнав Иран и Китай.
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Во вторник Владимир Путин продлил нерабочие дни вплоть до 11 мая. В большинстве российских регионов введен режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, объявлен пропускной режим.
Власти настоятельно призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а в случае выхода на улицу — держаться на расстоянии как минимум в метр-полтора от других людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Адальби ШхагошевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Единая РоссияВОЗ
Популярные комментарии
И это точная и правильная оценка. стратегическая линия и тактики на местах выстроены абсолютно верно. Поэтому, скоро все вместе и остановим, и вылечим заболевших. Всем крепкого - крепкого здоровья, ещё терпения и терпения, доброжелательства. Бог нам в помощь.
30 апреля, 14:48
lyuda.terenteva.55
600017
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