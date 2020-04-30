Представитель ВОЗ высоко оценила работу России по борьбе с COVID-19

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович на встрече с депутатами фракции "Единая Россия" отметила, что слаженные действия российских властей в борьбе с распространением коронавируса помогли избежать резкого скачка заболеваемости. Об этом РИА Новости сообщил первый замруководителя фракции "ЕР" Адальби Шхагошев.
"На прямой вопрос депутатов о том, что почему такая разная статистика по всему миру — по смертности, по зараженным, почему наблюдаются резкие скачки в одной стране, а в России все идет достаточно гладко, она прямо сказала, что очень приятно, что это в целом (заслуга) четкой организации работы российских властей и непосредственно Министерства здравоохранения Российской Федерации и Роспотребнадзора. Это очень важно было, причем она поставила в пример нашу страну многим странам в мире", — сказал он.
На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Турция. Россия заняла восьмую строчку — обогнав Иран и Китай.
Во вторник Владимир Путин продлил нерабочие дни вплоть до 11 мая. В большинстве российских регионов введен режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, объявлен пропускной режим.
Власти настоятельно призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а в случае выхода на улицу — держаться на расстоянии как минимум в метр-полтора от других людей.
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