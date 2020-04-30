Титов предложил Путину разрешить бизнесу работать, соблюдая нормы

При этом Титов указал, что не все пострадавшие ИП и организации охвачены мерами поддержки. В связи с этим омбудсмен предлагает предоставлять помощь не только компаниям и ИП в пострадавших отраслях, но и всем субъектам предпринимательства, которые столкнулись с падением выручки на 30% и более за март-апрель по сравнению с январем-февралем 2020 года при сохранении занятости на 90% и более.