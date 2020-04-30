Титов предложил Путину разрешить бизнесу работать, соблюдая нормы

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил президенту России Владимиру Путину в условиях ограничений, связанных с распространением нового коронавируса, разрешить работать большинству организаций и ИП при полном выполнении санитарно-эпидемиологических норм.
"В условиях ограничений сотни тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей потеряли возможность осуществлять деятельность, при этом не известен временной горизонт ослабления карантинных мер", - сказал Титов на пресс-брифинге.
Он предлагает "разрешить работать большинству организаций и индивидуальных предпринимателей при полном выполнении санитарно-эпидемиологических норм". При этом он призвал использовать успешный опыт регионов, например, Ульяновской области, по введению декларативного порядка возобновления деятельности.
При этом Титов указал, что не все пострадавшие ИП и организации охвачены мерами поддержки. В связи с этим омбудсмен предлагает предоставлять помощь не только компаниям и ИП в пострадавших отраслях, но и всем субъектам предпринимательства, которые столкнулись с падением выручки на 30% и более за март-апрель по сравнению с январем-февралем 2020 года при сохранении занятости на 90% и более.
Кроме того, по его мнению, необходимо предоставлять помощь не только по основному ОКВЭД, но также по ОКВЭД с наибольшей выручкой, а также расширить перечень пострадавших отраслей.
Титов также предложил президенту распространить мораторий на банкротства на все пострадавшие предприятия. По его мнению, существует риск массовых банкротств в сферах деятельности, не признанных пострадавшими.
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