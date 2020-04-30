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75 лет Великой Победы
2020-04-30T14:36
https://ria.ru/20200430/1570809387.html
Телеканал "Победа" проведет 75-часовой фестиваль "Спасибо за Победу!"
https://cdn23.img.ria.ru/images/155975/36/1559753616_0:86:2500:1492_1036x0_80_0_0_b11eb1e3ef49a95e3e99bbc46ccad778.jpg
РИА Новости

Телеканал "Победа" проведет 75-часовой фестиваль "Спасибо за Победу!"

14:36 30.04.2020
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© РИА Новости / Артём КоренюкПульт дистанционного управления
Пульт дистанционного управления
© РИА Новости / Артём Коренюк
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Организаторы марафона выступлений участников открытого всероссийского онлайн-фестиваля "Спасибо за Победу!" решили продлить акцию, в общей сложности трансляция выступлений будет длиться 75 часов, сообщили в пресс-службе "Первого канала. Всемирной сети".
"Телеканал "Победа" проведет 75-часовой марафон выступлений участников открытого всероссийского онлайн-фестиваля "Спасибо за Победу!". На творческий конкурс подано уже более 30 тысяч заявок из разных городов и стран", - говорится в пресс-релизе.
Ранее организаторы сообщали о том, что марафон продлится 24 часа.
"Участники присылают свои выступления в нескольких номинациях: чтение стихов или прозы о Великой Отечественной войне собственного сочинения или других авторов, а также исполнение своей авторской песни или каверов известных произведений. Каждая номинация представлена четырьмя возрастными категориями: от 4 до 14 лет, 15-24, 25-44, 45 лет и старше", - указано в релизе.
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Голосование за участников, по информации пресс-службы, проходит на сайте pobeda.tv. К сегодняшнему дню выступления получили в общей сложности более полутора миллионов голосов. Работы уже прислали участники из более чем трех тысяч населенных пунктов России и из-за рубежа.
"Изначально предполагалось, что в эфир попадут только выступления победителей, однако в связи с огромным количеством ярких записей, достойных всеобщего внимания, редакция телеканала "Победа" приняла решение провести масштабный марафон участников творческого конкурса, который продлится почти беспрерывно 75 часов! Прозвучат как самые известные стихи и песни, так и произведения собственного сочинения конкурсантов, посвященные Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Самые заметные ролики будут показываться в праздничном эфире телеканала "Победа", начиная с 19.45 мск 6 мая и до самого завершения Дня Победы 9 мая", - сообщается в релизе.
Победители по каждой из номинаций, как отметили в пресс-службе, будут объявлены 9 мая в 21.00 мск — в эфире будут показаны все их работы.
Завершится марафон конкурсантов прямой трансляцией праздничного артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Великой Победы. Благодаря камерам, установленным на Красной площади, в Александровском саду, на Воробьевых горах и в Парке Победы в Москве, а также в других городах-героях, телезрители смогут увидеть его в лучших ракурсах.
Онлайн-парад в честь Победы: как военные ЦВО поздравили 97-летнего ветерана
28 апреля, 15:17
Онлайн-парад Победы: как военные ЦВО поздравили 97-летнего ветеранаВоеннослужащие 41-ой общевойсковой армии Центрального военного округа дистанционно поздравили 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Михаила Алексеевича Мезина с наступающей 75-й годовщиной Великой Победы. Ветеран в прямом эфире наблюдал за торжественным маршем военнослужащих Новосибирского высшего военного училища.
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75 лет Великой ПобедыАлександровскоеМоскваОбщество
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