Телеканал "Победа" проведет 75-часовой фестиваль "Спасибо за Победу!"

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Организаторы марафона выступлений участников открытого всероссийского онлайн-фестиваля "Спасибо за Победу!" решили продлить акцию, в общей сложности трансляция выступлений будет длиться 75 часов, сообщили в пресс-службе "Первого канала. Всемирной сети".

"Телеканал "Победа" проведет 75-часовой марафон выступлений участников открытого всероссийского онлайн-фестиваля "Спасибо за Победу!". На творческий конкурс подано уже более 30 тысяч заявок из разных городов и стран", - говорится в пресс-релизе.

Ранее организаторы сообщали о том, что марафон продлится 24 часа.

"Участники присылают свои выступления в нескольких номинациях: чтение стихов или прозы о Великой Отечественной войне собственного сочинения или других авторов, а также исполнение своей авторской песни или каверов известных произведений. Каждая номинация представлена четырьмя возрастными категориями: от 4 до 14 лет, 15-24, 25-44, 45 лет и старше", - указано в релизе.

Голосование за участников, по информации пресс-службы, проходит на сайте pobeda.tv. К сегодняшнему дню выступления получили в общей сложности более полутора миллионов голосов. Работы уже прислали участники из более чем трех тысяч населенных пунктов России и из-за рубежа.

"Изначально предполагалось, что в эфир попадут только выступления победителей, однако в связи с огромным количеством ярких записей, достойных всеобщего внимания, редакция телеканала "Победа" приняла решение провести масштабный марафон участников творческого конкурса, который продлится почти беспрерывно 75 часов! Прозвучат как самые известные стихи и песни, так и произведения собственного сочинения конкурсантов, посвященные Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Самые заметные ролики будут показываться в праздничном эфире телеканала "Победа", начиная с 19.45 мск 6 мая и до самого завершения Дня Победы 9 мая", - сообщается в релизе.

Победители по каждой из номинаций, как отметили в пресс-службе, будут объявлены 9 мая в 21.00 мск — в эфире будут показаны все их работы.