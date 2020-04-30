В Испании задержали сторонника ИГ*, угрожавшего королю в соцсетях

Задержанный - выходец из Гвинеи-Бисау, ему 48 лет, он безработный, имеет официальные документы на проживание в Испании, говорится в сообщении Гражданской гвардии.
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В социальных сетях, в первую очередь в Twitter, он публиковал угрозы и оскорбления в адрес различных государственных институтов и государственных деятелей, в том числе короля Фелипе VI, судей, директора Национального разведцентра. Сообщается, что он также восхвалял деятельность террористической организации "Исламское государство"*.
Ранее этот человек привлекался к уголовной ответственности за кражи и физическое насилие. Он отсидел в тюрьме и был освобожден в 2015 году.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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