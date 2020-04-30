Эксперты прокомментировали идею коллективного иммунитета против COVID-19

По его словам, нынешние оценки позволяют исходить из того, что пандемия будет "длиться так долго, пока или у нас не будет вакцина, или у нас не будут более эффективные медикаменты, которыми мы быстрее и лучше будем лечить инфицированных, или когда будет придумана гениальная концепция, которая заменит то, что мы делаем сейчас - физическое дистанцирование".