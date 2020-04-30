Эксперты прокомментировали идею коллективного иммунитета против COVID-19

БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Президент Института Роберта Коха Лотар Вилер назвал наивной идею, что пандемию коронавируса можно остановить путем достижения естественного коллективного иммунитета.
Идея естественного коллективного иммунитета предполагает, что популяция в отсутствие вакцинации может переболеть вирусом и, таким образом, его взрывное распространение будет остановлено.
"Коллективный иммунитет значит, что 60-70% населения инфицированы. Этот сценарий мы не можем себе представить, потому что очень, очень много людей погибнет. Было проведено моделирование, которое до сих пор актуально, что если позволить вирусу пройти через популяцию без мер сдерживания, то будет большое число смертей. Мы хотим это предотвратить", - заявил он на брифинге в Берлине, добавив, что стратегия Германии заключается в подавлении скорости распространения вируса в ожидании вакцины.
По его словам, нынешние оценки позволяют исходить из того, что пандемия будет "длиться так долго, пока или у нас не будет вакцина, или у нас не будут более эффективные медикаменты, которыми мы быстрее и лучше будем лечить инфицированных, или когда будет придумана гениальная концепция, которая заменит то, что мы делаем сейчас - физическое дистанцирование".
Идею "полностью извести" коронавирус на данном этапе Вилер также не считает реалистичной. "Тогда это нужно делать тогда во всем миру - этот сценарий без вакцины не реализуем", - пояснил он.
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