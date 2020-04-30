В Белгородской области продлили нерабочие дни

"Организации, деятельность которых была приостановлена до 30 апреля, не могут работать с 1 по 11 мая. В их числе торговые и торгово-развлекательные центры, заведения общественного питания (кроме дистанционной торговли), парки, скверы и так далее", - говорится в сообщении.