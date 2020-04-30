В Белгородской области продлили нерабочие дни

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Режим нерабочих дней в Белгородской области, введенный из-за ситуации с коронавирусом, продлен до 12 мая, сообщило правительство региона.
Губернатор Евгений Савченко подписал постановление, которое продлевает принятые меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия жителей региона, в соответствии с указом президента РФ. Во вторник Владимир Путин заявил о продлении режима нерабочих дней в стране до 11 мая.
"Организации, деятельность которых была приостановлена до 30 апреля, не могут работать с 1 по 11 мая. В их числе торговые и торгово-развлекательные центры, заведения общественного питания (кроме дистанционной торговли), парки, скверы и так далее", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ограниченный режим работы по выходным сохраняется, но с 6 по 8 мая организации, которые не относятся к сфере жизнеобеспечения, могут работать, как в будние дни.
Согласно постановлению, граждане, прибывающие с 1 по 11 мая в регион из Москвы и Московской области, обязаны уйти в самоизоляцию на 14 дней.
"Изменения коснулись также граждан Украины, прибывающих в Белгород и следующих транзитом. Администрации Белгорода и Белгородского района совместно с УМВД обязаны обеспечить организованное сопровождение до автомобильного пункта пропуска "Нехотеевка", обеспечив их необходимым транспортом", - информируют власти.
По последним данным, в регионе 355 инфицированных коронавирусом, 40 человек выздоровели, четверо скончались.
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