Путин поблагодарил всех, кто помогает людям в условиях коронавируса

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех, кто помогает людям гражданам в условиях коронавируса.
Глава государства в четверг пообщался в формате видеоконференции с участниками общероссийской акции "Мы вместе" по вопросу поддержки социально ориентированных организаций.
"У меня просто возникло желание встретиться хотя бы с теми, кого можно собрать. И как в таких случаях говорят, в вашем лице поприветствовать и поблагодарить всех без исключения людей, которые по зову сердца откликнулись на те проблемы, с которыми люди сталкиваются. Хотел бы начать нашу встречу со слов искренней благодарности и признательности каждому, кто сейчас оказывает помощь людям: волонтерам, сотрудникам некоммерческих организаций, предпринимателям, деятелям культуры, спортсменам, журналистам - вообще всем-всем, кто в эти непростые дни не остался в стороне и проявил душевную щедрость", - рассказал Путин.
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