Рябков: продления оружейного эмбарго ООН в отношении Ирана быть не может

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Никакого продления оружейного эмбарго ООН в отношении Ирана быть не может, оно истекает в октябре 2020 года, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон сделает все для продления эмбарго на поставки оружия Ирану.
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"Что касается продления действующего особого режима поставок вооружений и военной техники в Исламскую республику Иран, а также поставок вооружений из Ирана, то для нас вопрос был решен в момент принятия резолюции Совета безопасности 2231. Этот особый режим, по прошествии пятилетнего срока, в октябре 2020 года истечет, каких-то отклонений от данного решения быть не может", - сказал Рябков.