Рябков: продления оружейного эмбарго ООН в отношении Ирана быть не может

"Что касается продления действующего особого режима поставок вооружений и военной техники в Исламскую республику Иран, а также поставок вооружений из Ирана, то для нас вопрос был решен в момент принятия резолюции Совета безопасности 2231. Этот особый режим, по прошествии пятилетнего срока, в октябре 2020 года истечет, каких-то отклонений от данного решения быть не может", - сказал Рябков.