Сотрудники МЧС начали вести дневники из-за коронавируса

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Система личных дневников введена в ряде регионов страны в целях ежедневного учета состояния здоровья и контактов сотрудников Система личных дневников введена в ряде регионов страны в целях ежедневного учета состояния здоровья и контактов сотрудников МЧС в условиях распространения коронавирусной инфекции , сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Помимо обязательного использования личным составом средств индивидуальной защиты и соблюдения рекомендованных мер поведения, в ряде регионов введена система личных дневников, в которых сотрудники территориальных органов ведет ежедневный учет состояния своего здоровья и контактов", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в дневниках отмечаются данные по термометрии, а также указываются сведения о том, с кем сотрудник контактировал в ходе исполнения своих служебных обязанностей в течение рабочего дня.

"Ведение таких дневников не является обязательным требованием к исполнению, но в то же время может ускорить процесс выявления ближнего и дальнего круга контактов заразившегося сотрудника", - резюмировал представитель министерства.