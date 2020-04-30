МСП Банк выдал беспроцентные "зарплатные" кредиты на 1,3 млрд рублей

"Мы рассчитываем, что предприятия будут все больше пользоваться этой программой. Но при этом нам очень важно, чтобы малые и микропредприятия имели постоянный доступ к финансам, чтобы деньги не ушли в средние, в крупные предприятия. Поэтому установлена минимальная квота для малых и микропредприятий в размере 40% от общего объема средств, которое на это выделяется. Программа действительно набирает ход. Мы видим с каждым днем, все больше и больше заявок. И мы решили ряд вопрос, которые в этой программе были, в частности, реализована технология блокчейн Федеральной налоговой службы. Она позволяет ведение распределенного реестра, теперь получить можно в любом банке, не только в том, где у компании реализован зарплатный проект. Также на базе этой технологии контролируется тот факт, что предприятие получает кредит только в одном из банков, чтобы каждое предприятие имело такую возможность", - привели в пресс-службе комментарий главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.