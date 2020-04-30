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2020-04-30T14:22
https://ria.ru/20200430/1570808605.html
МСП Банк выдал беспроцентные "зарплатные" кредиты на 1,3 млрд рублей
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РИА Новости

МСП Банк выдал беспроцентные "зарплатные" кредиты на 1,3 млрд рублей

14:22 30.04.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевСтенд АО "МСП Банк"
Стенд АО МСП Банк
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, за апрель одобрил 462 субъектам МСП, пострадавшим от пандемии коронавируса, беспроцентные кредиты для сохранения занятости на сумму более 1,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.
Благодаря этому удалось сохранить занятость более 13,5 тысяч человек. За месяц с момента запуска банком беспроцентного кредитования от предпринимателей поступило больше тысячи обращений, в работе находятся заявки на общую сумму 3,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении. 
"Мы рассчитываем, что предприятия будут все больше пользоваться этой программой. Но при этом нам очень важно, чтобы малые и микропредприятия имели постоянный доступ к финансам, чтобы деньги не ушли в средние, в крупные предприятия. Поэтому установлена минимальная квота для малых и микропредприятий в размере 40% от общего объема средств, которое на это выделяется. Программа действительно набирает ход. Мы видим с каждым днем, все больше и больше заявок. И мы решили ряд вопрос, которые в этой программе были, в частности, реализована технология блокчейн Федеральной налоговой службы. Она позволяет ведение распределенного реестра, теперь получить можно в любом банке, не только в том, где у компании реализован зарплатный проект. Также на базе этой технологии контролируется тот факт, что предприятие получает кредит только в одном из банков, чтобы каждое предприятие имело такую возможность", - привели в пресс-службе комментарий главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.
Среди получивших поддержку представители таких отраслей, как транспортные перевозки, а также сферы услуг (в частности - спорт, туризм, ресторанный бизнес, индустрия красоты и развлечений).
Кредиты по ставке 0% в МСП Банке могут получить предприниматели, внесенные в реестр субъектов МСП и проработавшие не менее 1 года в отраслях, признанных правительством РФ наиболее пострадавшими от коронавируса. Срок кредита – 12 месяцев с погашением всех задолженностей в конце срока, ставка на первые полгода составляет 0% годовых, далее ставка по кредиту составит 4%. 
При этом беспроцентный кредит могут получить как действующие клиенты банка, так и другие субъекты МСП, которые соответствуют требованиям кредитного продукта. Для оформления кредита под 0% в МСП Банке не требуется открытие расчетного счета, средства могут быть переведены на расчетный счет клиента в другом банке. Кроме того, банк готов предложить реструктуризацию действующих кредитов и кредитные каникулы – за этой возможностью обратились уже 184 заемщика.
Вывеска МСП банка
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Для запуска кредитного продукта ВЭБ.РФ предоставил в пользу МСП Банка поручительство для заёмщиков – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которое обеспечивает 75% от суммы основного долга по кредитному договору. 
"Для организаций развития было важно, чтобы правительственные меры поддержки были как можно быстрее доведены до предприятий и помогли им пройти наиболее острую фазу. Сейчас, когда обсуждается поэтапное снятие ограничений, именно малые и средние предприятия должны выступить драйвером восстановления экономической активности в стране", - приводятся в сообщении слова председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.
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Корпорация МСПЭкономика
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