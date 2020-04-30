В Раде попросили возобновить расследование трагедии в Одессе 2014 года

Депутат отметил, что спустя шесть лет с трагических событий в Одессе не определены виновные в массовой гибели людей и не проведено расследование.

"Я обращаюсь с этой высокой трибуны к президенту и генеральному прокурору: мы должны возобновить расследование событий 2 мая в Одессе. Этого ждет не только Одесса, этого ждет вся Украина, этого ждет все мировое сообщество", - заявил Скорик, выступая в Раде в четверг.