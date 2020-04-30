В Раде попросили возобновить расследование трагедии в Одессе 2014 года

КИЕВ, 30 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Николай Скорик призвал президента Владимира Зеленского и генпрокурора Ирину Венедиктову возобновить расследование массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, когда из-за столкновений с радикалами погибли 48 человек.
Депутат отметил, что спустя шесть лет с трагических событий в Одессе не определены виновные в массовой гибели людей и не проведено расследование.
"Я обращаюсь с этой высокой трибуны к президенту и генеральному прокурору: мы должны возобновить расследование событий 2 мая в Одессе. Этого ждет не только Одесса, этого ждет вся Украина, этого ждет все мировое сообщество", - заявил Скорик, выступая в Раде в четверг.
После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 человек пострадали.