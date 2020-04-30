Администрация Прокопьевска убрала шестипалого святого с герба города

КЕМЕРОВО, 30 апр — РИА Новости. Сотрудники администрации Прокопьевска в Кемеровской области, опубликовавшие на своем сайте герб города с изображением шестипалого святого, исправили ошибку.
"Уже поменяли картинку. Изначально нам геральдисты такую нарисовали, обсуждали, <...> а потом пока утвердили. <…> Поставили случайно старую. Это был их первый вариант. Затем они поправили. Старую картинку случайно загрузили", — пояснили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Собеседница агентства отметила, что на гербе Прокопьевска изображен святой Прокопий. "У нас город Прокопьевск в честь него назван. Это символ города нашего", — добавила она.
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