Администрация Прокопьевска убрала шестипалого святого с герба города

"Уже поменяли картинку. Изначально нам геральдисты такую нарисовали, обсуждали, <...> а потом пока утвердили. <…> Поставили случайно старую. Это был их первый вариант. Затем они поправили. Старую картинку случайно загрузили", — пояснили РИА Новости в пресс-службе администрации города.