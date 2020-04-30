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2020-04-30T14:21
https://ria.ru/20200430/1570808504.html
Обвиняемому в убийстве экс-главе Раменского района продлили арест
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РИА Новости

Обвиняемому в убийстве экс-главе Раменского района продлили арест

14:21 30.04.2020
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© АГН "Москва" / Игорь Иванко Избрание меры пресечения в отношении бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве. 1 июня 2019
Избрание меры пресечения в отношении бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве. 1 июня 2019
© АГН "Москва" / Игорь Иванко
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Следственный комитет РФ продлил до августа срок следствия по делу экс-главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве знакомой, фигурант останется в СИЗО до конца мая, сообщил РИА Новости адвокат бывшего чиновника Артем Сарбашев.
По его словам, председатель СК Александр Бастрыкин "продлил по делу срок следствия до 8 августа". "Самого Кулакова Серпуховский суд оставил в СИЗО до 30 мая", - добавил собеседник агентства.
На этой неделе Сарбашев рассказал, что в деле появился "секретный свидетель", утверждающий, что именно Кулаков совершил убийство. Защита заявила ходатайство о проведении очной ставки со свидетелем, пока ответ не получен.
По данным следствия, в ночь на 2 мая 2019 года в Раменском районе Куликов убил свою 39-летнюю знакомую Евгению Исаенкову, после чего скрылся с места происшествия. Экспертиза показала, что ее задушили. Экс-главе Раменского района предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ ("убийство"), вину он не признает.
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В октябре в программе на канале "Россия 1" жена Кулакова утверждала, что в ночь убийства муж находился дома с ней и сыном, что может подтвердить консьерж, который их видел. Кроме того, в редакцию программы поступил звонок от неизвестного, который заявил, что смерть Исаенковой - это следствие того, что она нашла серьезный компромат на влиятельного человека, у которого есть связи в криминальном мире. Глава СК Александр Бастрыкин поручил следствию изучить появившиеся в СМИ новые данные по убийству.
Из ранее оглашенных показаний Кулакова стало известно, что с Исаенковой они познакомились в 2012 году, их романтические отношения были тайными, однако в 2014 году она скинула переписку супруге Кулакова, после чего тот пообещал порвать с ней. Потом они возобновили отношения, в 2017 году стали общаться ближе, сняли квартиру. Последний секс у них был 30 апреля, о ее смерти он узнал 4 мая, домой вернулся подвыпившим и, по словам супруги, сказал, что провожал Исаенкову в последний путь. Согласно экспертизе, имеющейся в деле, в салоне Mercedes Исаенковой, а также на ее теле и белье обнаружен генетический материал двух мужчин.
Автомобиль Следственного комитета РФ
11 октября 2019, 13:58
СК проверит новые данные по делу экс-главы Раменского района
303001
Дело главы Раменского районаСледственный комитет России (СК РФ)РаменскоеРаменский районПроисшествия
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