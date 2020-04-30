Обвиняемому в убийстве экс-главе Раменского района продлили арест

В октябре в программе на канале "Россия 1" жена Кулакова утверждала, что в ночь убийства муж находился дома с ней и сыном, что может подтвердить консьерж, который их видел. Кроме того, в редакцию программы поступил звонок от неизвестного, который заявил, что смерть Исаенковой - это следствие того, что она нашла серьезный компромат на влиятельного человека, у которого есть связи в криминальном мире. Глава СК Александр Бастрыкин поручил следствию изучить появившиеся в СМИ новые данные по убийству.

Из ранее оглашенных показаний Кулакова стало известно, что с Исаенковой они познакомились в 2012 году, их романтические отношения были тайными, однако в 2014 году она скинула переписку супруге Кулакова, после чего тот пообещал порвать с ней. Потом они возобновили отношения, в 2017 году стали общаться ближе, сняли квартиру. Последний секс у них был 30 апреля, о ее смерти он узнал 4 мая, домой вернулся подвыпившим и, по словам супруги, сказал, что провожал Исаенкову в последний путь. Согласно экспертизе, имеющейся в деле, в салоне Mercedes Исаенковой, а также на ее теле и белье обнаружен генетический материал двух мужчин.