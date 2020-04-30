Эксперт ВОЗ опроверг заявления, что дети не передают коронавирус

ЖЕНЕВА, 30 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Дети подвержены заражению COVID-19, но на данный момент неизвестно, насколько они могут быть заразны для других, заявил в четверг в ходе онлайн-брифинга председатель Европейской технической консультативной группы экспертов по иммунизации ВОЗ Адам Финн.
"На данный момент мы знаем то, что при небольшом количестве исключений дети оказываются поражены инфекцией в незначительной форме. Но хуже известно то, как часто они получают эту инфекцию и как заразны они могут быть для других детей и членов их семей", - сказал он.
По словам эксперта, существует небольшое количество свидетельств, в том числе из Нидерландов и Австралии, которые говорят о том, что дети заражаются реже, чем взрослые.
"Но я должен сказать, что это очень предварительные и неубедительные выводы. Так что нам нужно больше свидетельств", - добавил Финн.
Эксперт подчеркнул, что дети заражаются COVID-19, поэтому любые радикальные высказывания о том, что они гарантированно не передают вирус взрослым, неверны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.