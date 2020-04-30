В Словакии выявили пять новых случаев коронавируса за сутки

"За последние сутки в Словакии было проведено 4,5 тысячи тестирований на наличие коронавируса, он обнаружен лишь у 5 человек. Общее число зараженных с начала марта составило 1396 человек, из которых 524 выздоровели, а 23 скончались. В течение последних суток выздоровели 40 человек, а скончались двое. Всего в настоящее время госпитализировано 56 больных COVID-19, из них 8 находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.