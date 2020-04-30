Российские читатели назвали любимых персонажей из книг о "Гарри Поттере"

"Оказалось, что большинству симпатичен вовсе не Гарри Поттер. Ему досталось второе место. Лидером рейтинга стала отличница Гермиона Грейнджер. За нее проголосовали 54% опрошенных, а за Гарри — 48%. Следом за ними идут Северус Снегг, Сириус Блэк, Добби, Минерва Макгонагалл, Альбус Дамблдор, Рон Уизли и Букля. Замыкают десятку лидеров Полумна Лавгуд и Римус Люпин", — отметили в сервисе.
Руперт Гринт (Рон Уизли) и Дэниел Редклифф (Гарри Поттер) - слева направо, в сцене из фильма режиссера Дэвида Йейтса "Гарри Поттер и Принц-полукровка".
Руперт Гринт (Рон Уизли) и Дэниел Редклифф (Гарри Поттер) - слева направо, в сцене из фильма режиссера Дэвида Йейтса "Гарри Поттер и Принц-полукровка".
Майкл Гэмбон (Альбус Дамблдор) в сцене из фильма режиссера Дэвида Йетса "Гарри Поттер и Принц-полукровка".
Майкл Гэмбон (Альбус Дамблдор) в сцене из фильма режиссера Дэвида Йетса "Гарри Поттер и Принц-полукровка".
Руперт Гринт (Рон Уизли) и Дэниел Редклифф (Гарри Поттер) - слева направо, в сцене из фильма режиссера Дэвида Йейтса "Гарри Поттер и Принц-полукровка".
Майкл Гэмбон (Альбус Дамблдор) в сцене из фильма режиссера Дэвида Йетса "Гарри Поттер и Принц-полукровка".
"Поэтому можно утверждать, что книги Роулинг повлияли на становление целого поколения — поколения Y, согласно теории Нейла Хоува и Вильяма Штрауса", — говорится в сообщении.