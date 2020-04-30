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Культура
2020-04-30T16:19
https://ria.ru/20200430/1570808377.html
Российские читатели назвали любимых персонажей из книг о "Гарри Поттере"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570023023_0:25:1200:700_1036x0_80_0_0_20aa2de43818c44debcd341c4ae89d2f.jpg
РИА Новости

Российские читатели назвали любимых персонажей из книг о "Гарри Поттере"

16:19 30.04.2020
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© Heyday Films (2004)Кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана"
Кадр из фильма Гарри Поттер и узник Азкабана
© Heyday Films (2004)
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В преддверии Всемирного дня Гарри Поттера, который ежегодно празднуют 2 мая, книжный сервис MyBook провел опрос среди пользователей и выяснил, как они относятся к знаменитой серии романов Джоан Роулинг, какие у них любимые герои и даже заклинания, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

"Оказалось, что большинству симпатичен вовсе не Гарри Поттер. Ему досталось второе место. Лидером рейтинга стала отличница Гермиона Грейнджер. За нее проголосовали 54% опрошенных, а за Гарри — 48%. Следом за ними идут Северус Снегг, Сириус Блэк, Добби, Минерва Макгонагалл, Альбус Дамблдор, Рон Уизли и Букля. Замыкают десятку лидеров Полумна Лавгуд и Римус Люпин", — отметили в сервисе.

© Каро Премьер / Перейти в фотобанк

Руперт Гринт (Рон Уизли) и Дэниел Редклифф (Гарри Поттер) - слева направо, в сцене из фильма режиссера Дэвида Йейтса "Гарри Поттер и Принц-полукровка".

Руперт Гринт, Дэниел Редклифф
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Руперт Гринт (Рон Уизли) и Дэниел Редклифф (Гарри Поттер) - слева направо, в сцене из фильма режиссера Дэвида Йейтса "Гарри Поттер и Принц-полукровка".

© Каро Премьер
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© Heyday Films (2009)Кадр из фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка".
Кадр из фильма Гарри Поттер и Принц-полукровка
2 из 4
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка".
© Heyday Films (2009)
© Warner Bros. Pictures (2007)Кадр из фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса"
Кадр из фильма Гарри Поттер и Орден Феникса
3 из 4
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса"
© Warner Bros. Pictures (2007)
© Каро Премьер / Перейти в фотобанк

Майкл Гэмбон (Альбус Дамблдор) в сцене из фильма режиссера Дэвида Йетса "Гарри Поттер и Принц-полукровка".

Кадры из фильма Гарри Поттер и Принц-полукровка
4 из 4

Майкл Гэмбон (Альбус Дамблдор) в сцене из фильма режиссера Дэвида Йетса "Гарри Поттер и Принц-полукровка".

© Каро Премьер
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1 из 4

Руперт Гринт (Рон Уизли) и Дэниел Редклифф (Гарри Поттер) - слева направо, в сцене из фильма режиссера Дэвида Йейтса "Гарри Поттер и Принц-полукровка".

© Каро Премьер
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2 из 4
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка".
© Heyday Films (2009)
3 из 4
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса"
© Warner Bros. Pictures (2007)
4 из 4

Майкл Гэмбон (Альбус Дамблдор) в сцене из фильма режиссера Дэвида Йетса "Гарри Поттер и Принц-полукровка".

© Каро Премьер
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В ходе опроса аналитики выяснили, что более 92% российских читателей знакомы хотя бы с одной из книг о волшебнике и его друзьях. При этом 61% утверждает, что Гарри Поттер повлиял на их мировоззрение, 46% из ответивших так — это молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет.

"Поэтому можно утверждать, что книги Роулинг повлияли на становление целого поколения — поколения Y, согласно теории Нейла Хоува и Вильяма Штрауса", — говорится в сообщении.

Большинство участников опроса отметили, что ценят книги, прежде всего, за атмосферу магии и волшебства. Им нравится, что писательница уделила особое внимание дружбе и взаимовыручке героев, детально описала сказочный мир, в котором живут персонажи, и придумала захватывающий сюжет.
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Больше половины опрошенных хотели бы, чтобы Распределяющая шляпа школы чародейства и волшебства Хогвартс отправила их на факультет Гриффиндор. На втором месте оказался Когтевран. Стать его студентами были бы не против 16% опрошенных. Третье место у Слизерина — 11% голосов. Самым невостребованным факультетом оказался Пуффендуй. О нем вспомнили только 5%.
Самым популярным заклинанием стало заклятие "Репаро" — с помощью него в волшебном мире можно починить любой сломанный предмет. На втором месте — "Экспекто патронум", вызывающее Патронуса (защищает от Дементоров и других злых существ. — Прим.ред.). В пятерку лидеров вошли: "Вингардиум левиоса", "Люмус" и "Алахамора".
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