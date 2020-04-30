Российские читатели назвали любимых персонажей из книг о "Гарри Поттере"

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В преддверии Всемирного дня Гарри Поттера, который ежегодно празднуют 2 мая, книжный сервис MyBook провел опрос среди пользователей и выяснил, как они относятся к знаменитой серии романов Джоан Роулинг, какие у них любимые герои и даже заклинания, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

"Оказалось, что большинству симпатичен вовсе не Гарри Поттер. Ему досталось второе место. Лидером рейтинга стала отличница Гермиона Грейнджер. За нее проголосовали 54% опрошенных, а за Гарри — 48%. Следом за ними идут Северус Снегг, Сириус Блэк, Добби, Минерва Макгонагалл, Альбус Дамблдор, Рон Уизли и Букля. Замыкают десятку лидеров Полумна Лавгуд и Римус Люпин", — отметили в сервисе.

© Каро Премьер Перейти в фотобанк Руперт Гринт (Рон Уизли) и Дэниел Редклифф (Гарри Поттер) - слева направо, в сцене из фильма режиссера Дэвида Йейтса "Гарри Поттер и Принц-полукровка". 1 из 4 Руперт Гринт (Рон Уизли) и Дэниел Редклифф (Гарри Поттер) - слева направо, в сцене из фильма режиссера Дэвида Йейтса "Гарри Поттер и Принц-полукровка". © Каро Премьер Перейти в фотобанк © Heyday Films (2009) Кадр из фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка". 2 из 4 Кадр из фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка". © Heyday Films (2009) © Warner Bros. Pictures (2007) Кадр из фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса" 3 из 4 Кадр из фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса" © Warner Bros. Pictures (2007) © Каро Премьер Перейти в фотобанк Майкл Гэмбон (Альбус Дамблдор) в сцене из фильма режиссера Дэвида Йетса "Гарри Поттер и Принц-полукровка". 4 из 4 Майкл Гэмбон (Альбус Дамблдор) в сцене из фильма режиссера Дэвида Йетса "Гарри Поттер и Принц-полукровка". © Каро Премьер Перейти в фотобанк 1 из 4 Руперт Гринт (Рон Уизли) и Дэниел Редклифф (Гарри Поттер) - слева направо, в сцене из фильма режиссера Дэвида Йейтса "Гарри Поттер и Принц-полукровка". © Каро Премьер Перейти в фотобанк 2 из 4 Кадр из фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка". © Heyday Films (2009) 3 из 4 Кадр из фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса" © Warner Bros. Pictures (2007) 4 из 4 Майкл Гэмбон (Альбус Дамблдор) в сцене из фильма режиссера Дэвида Йетса "Гарри Поттер и Принц-полукровка". © Каро Премьер Перейти в фотобанк

В ходе опроса аналитики выяснили, что более 92% российских читателей знакомы хотя бы с одной из книг о волшебнике и его друзьях. При этом 61% утверждает, что Гарри Поттер повлиял на их мировоззрение, 46% из ответивших так — это молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет.

"Поэтому можно утверждать, что книги Роулинг повлияли на становление целого поколения — поколения Y, согласно теории Нейла Хоува и Вильяма Штрауса", — говорится в сообщении.

Большинство участников опроса отметили, что ценят книги, прежде всего, за атмосферу магии и волшебства. Им нравится, что писательница уделила особое внимание дружбе и взаимовыручке героев, детально описала сказочный мир, в котором живут персонажи, и придумала захватывающий сюжет.

Больше половины опрошенных хотели бы, чтобы Распределяющая шляпа школы чародейства и волшебства Хогвартс отправила их на факультет Гриффиндор. На втором месте оказался Когтевран. Стать его студентами были бы не против 16% опрошенных. Третье место у Слизерина — 11% голосов. Самым невостребованным факультетом оказался Пуффендуй. О нем вспомнили только 5%.