В Белгородской области умер четвертый пациент с коронавирусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Четвертый пациент с COVID-19 скончался в Белгородской области, число заболевших выросло на 28, до 355 человек, сообщил РИА Новости представитель регионального правительства.
"В минувшие сутки скончался мужчина 58 лет, он из Белгорода", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о трех скончавшихся.
Представитель правительства также привел свежие данные по заболеваемости, согласно которым число инфицированных в регионе выросло до 355 человек, из них 28 были выявлены в минувшие сутки. Четыре пациента подключены к ИВЛ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.