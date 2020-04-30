В Белгородской области умер четвертый пациент с коронавирусом

"В минувшие сутки скончался мужчина 58 лет, он из Белгорода", - сказал собеседник агентства.

Представитель правительства также привел свежие данные по заболеваемости, согласно которым число инфицированных в регионе выросло до 355 человек, из них 28 были выявлены в минувшие сутки. Четыре пациента подключены к ИВЛ.