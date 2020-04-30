В Курганской области рассказали о новых случаях коронавируса

ЧЕЛЯБИНСК, 30 апр – РИА Новости. Еще 4 новых случая Еще 4 новых случая коронавирусной инфекции выявили в Курганской области за сутки, среди заболевших – медицинский работник областной больницы, сообщил в четверг региональный оперштаб по недопущению распространения коронавируса.

"Зарегистрировано еще 4 новых случая COVID-19. Трое заболевших контактные – жители села Деулино Каргапольского района, один медицинский работник Курганской областной больницы", - говорится в сообщении.

По словам директора департамента здравоохранения области Ларисы Кокориной, в связи с выявлением среди заболевших медицинского работника проводятся необходимые мероприятия. "В настоящее время в областной клинической больнице проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, заключительная дезинфекция. У всех контактных лиц берутся анализы. В течение двух дней ситуация будет понятна. После того, как мы выполним исследования у контактных, будет принято решение", - цитируются слова Кокориной в сообщении оперштаба.

Она уточнила, что с 30 апреля по 2 мая маршрутизация пациентов для оказания неотложной медицинской помощи будет проводиться в Курганскую больницу скорой медицинской помощи по отдельным профилям, а также в Кетовскую центральную районную больницу.

На 30 апреля в Курганской области заболели коронавирусом 49 человек, выздоровели 11 заболевших. Под наблюдением остаются более 1,3 тысячи человек, в том числе 282 контактных, снято с наблюдения за последние сутки 117 человек.