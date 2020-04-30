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Распространение нового коронавируса
2020-04-30T14:13
https://ria.ru/20200430/1570808116.html
В Италии снизилась безработица, но выросло число "бездеятельных" людей
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РИА Новости

В Италии снизилась безработица, но выросло число "бездеятельных" людей

14:13 30.04.2020
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© REUTERS / Alessandro GarofaloГород Бари на юге Италии во время самоизоляции жителей
Город Бари на юге Италии во время самоизоляции жителей
© REUTERS / Alessandro Garofalo
Город Бари на юге Италии во время самоизоляции жителей . Архивное фото
РИМ, 30 апр - РИА Новости. Безработица в Италии в марте, когда в Италии были введены карантинные меры в связи с пандемией COVID-19, снизилась, но одновременно произошел заметный рост числа так называемых "бездеятельных" граждан, то есть лиц трудоспособного возраста, которые не работают, но и не занимаются поисками работы, сообщил в четверг Национальный институт статистики Istat.
Согласно данным официальной статистики, в марте уровень безработицы в Италии снизился до 8,4%, что на 0,9% ниже, чем в феврале. За этот же период занятость населения в стране тоже снизилась, но совсем незначительно – на 0,1%.
"В марте 2020 года, несмотря на чрезвычайную ситуацию, связанную с COVID-19, занятость показала существенную устойчивость. Это произошло в том числе и в результате принятия декретов о "поддержке занятости", - указывается в докладе главного статистического ведомства страны.
Однако одновременно Istat зафиксировал резкое увеличение количества граждан, которые во время пандемии коронавируса фактически отчаялись найти работу. Так, число итальянцев, находящихся в поисках рабочего места, за месяц сократилось сразу на 11,1%, то есть на 267 тысяч человек.
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Одновременно начался процесс существенного роста числа неработающих трудоспособных граждан, которые не занимаются поисками работы. Число таких "бездеятельных" итальянцев в возрасте от 15 до 64 лет выросло на 301 тысячу, то есть на 0,8%.
"По сравнению с февралем 2020 года в марте занятость немного уменьшилась, но снижение безработицы сопровождается сильным ростом бездеятельности", - указывается в докладе.
"Уровень безработицы всего за один месяц сократился почти на целый процентный пункт, но уровень бездеятельности увеличился аналогичным образом", - резюмирует Istat.
Совет министров Италии 31 января принял постановление о введении на полгода режима ЧС в стране в связи с распространением COVID-19. С 10 марта карантинные меры, введенные ранее в ряде северных регионов страны, были распространены на всю национальную территорию. Большинство предприятий и учреждений Италии приостановили свою работу. Меры по сдерживанию распространения коронавируса сначала были продлены до 13 апреля, а затем до 3 мая.
В марте правительство Италии выделило 25 миллиардов евро на осуществление различных мер по поддержке национальной экономики в условиях пандемии. Местные власти направили 4,7 млрд евро на поддержку нуждающегося населения, 400 млн из них были предназначены для обеспечения ваучеров по приобретению товаров первой необходимости.
В четверг премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в Палате депутатов национального парламента, объявил о новом пакете мер по поддержке экономики, который предусматривает выделение 15 миллиардов евро для компаний и 25 миллиардов евро непосредственно для поддержки работников и самозанятых.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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