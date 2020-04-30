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Религия и мировоззрение
2020-04-30T14:47
https://ria.ru/20200430/1570808086.html
Освящение главного храма Вооруженных сил перенесли на неопределенный срок
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570416461_0:218:1440:1028_1036x0_80_0_0_84709d71a7e3575e7083c54298f941e3.jpg
РИА Новости

Освящение главного храма Вооруженных сил перенесли на неопределенный срок

14:14 30.04.2020 (обновлено: 14:47 30.04.2020)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкГлавный храм Вооруженных сил России в парке "Патриот"
Главный храм Вооруженных сил России в парке Патриот
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Освящение главного храма Вооруженных сил России патриархом Кириллом переносится на неопределенный срок, решение будет приниматься после окончания пандемии, заявил в четверг РИА Новости глава cинодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Епископ клинский Стефан (Привалов).
"Освящение собора планировалось совершить 9 мая. Это должно было быть очень масштабное и торжественное мероприятие: приглашены ветераны, представители Совфеда, Госдумы, правительства. Но оно переносится на неопределенный срок. Будет решение после окончания эпидемии", - сказал епископ Стефан.
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По его словам, великое освящение собора совершит патриарх Московский и вся Руси Кирилл, так как "это патриарший собор, поэтому по логике вещей патриарх и должен его освящать".
Епископ Стефан уточнил, что 6 мая собор передадут Церкви. "Строители уже закончили свою работу. Возможно, 6 мая мы отслужим краткий молебен. Но сейчас никого нельзя приглашать на богослужения", - подытожил иерарх.
Храм Воскресения Христова, главный храм Вооруженный сил России, возвели в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступивших в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение". На территории храмового комплекса планируется создание галереи "Дорога памяти". Ее длина - 1 418 шагов, по числу дней Великой Отечественной войны. Там будут размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии.
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Религия и мировоззрениеРелигияГлавный храм Вооруженных сил РоссииПатриотНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьГосдума РФОбщество
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