Освящение главного храма Вооруженных сил перенесли на неопределенный срок

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Освящение главного храма Вооруженных сил России патриархом Кириллом переносится на неопределенный срок, решение будет приниматься после окончания пандемии, заявил в четверг РИА Новости глава cинодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Епископ клинский Стефан (Привалов).

"Освящение собора планировалось совершить 9 мая. Это должно было быть очень масштабное и торжественное мероприятие: приглашены ветераны, представители Совфеда, Госдумы , правительства. Но оно переносится на неопределенный срок. Будет решение после окончания эпидемии", - сказал епископ Стефан.

По его словам, великое освящение собора совершит патриарх Московский и вся Руси Кирилл, так как "это патриарший собор, поэтому по логике вещей патриарх и должен его освящать".

Епископ Стефан уточнил, что 6 мая собор передадут Церкви. "Строители уже закончили свою работу. Возможно, 6 мая мы отслужим краткий молебен. Но сейчас никого нельзя приглашать на богослужения", - подытожил иерарх.

Храм Воскресения Христова, главный храм Вооруженный сил России, возвели в подмосковном парке " Патриот " к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступивших в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение". На территории храмового комплекса планируется создание галереи "Дорога памяти". Ее длина - 1 418 шагов, по числу дней Великой Отечественной войны. Там будут размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии.