В Роспотребнадзоре сравнили опасность испанки и коронавируса

Сотрудник лаборатории ФБУЗ '"Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге" во время тестирования проб на коронавирус

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Испанский грипп (испанка) и коронавирус отличаются друг от друга по длительности инкубационного периода и по течению самого заболевания, рассказала глава отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Испанский грипп (испанка) и коронавирус отличаются друг от друга по длительности инкубационного периода и по течению самого заболевания, рассказала глава отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По ее словам, причиной отличия стали особенности возбудителей.

Эксперт пояснила, что у испанки довольно короткий инкубационный период, нередко меньше суток. Болезнь характеризуется резким началом — сначала повышается температура, затем начинаются боли в горле и кашель. Осложнения, такие как пневмония и энцефалит, при испанке могут развиваться уже в первые сутки, но чаще на третий-пятый день.

У COVID-19 значительно более длительный инкубационный период — от двух до 14 дней, чаще пять-шесть. Заболевание развивается постепенно с небольшой температуры. Резкое ухудшение с нарастанием одышки, кашля, лихорадки может наступить спустя несколько дней.

При этом оба заболевания относятся к передающимся преимущественно воздушно-капельным путем, из-за чего ими заражается множество людей. По словам Руженцовой, есть у вирусов и сходства: высокая температура, выраженная интоксикация с мышечной и головной болью, болями в горле и сильным кашлем.

"Нынешнюю пандемию, обусловленную новым вариантом коронавируса SARS-2, часто сравнивают с эпидемией испанки, бушевавшей в 1918-1920 годах. И в те годы, и сейчас причиной заболевания стали новые агрессивные варианты вирусов, с которым ранее человечество не сталкивалось. Отсутствие иммунитета у населения в таких случаях резко усугубляет последствия", — подчеркнула специалист.