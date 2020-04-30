Врио главы Приангарья осудил ситуацию с чиновниками в Усть-Куте

ИРКУТСК, 30 апр – РИА Новости. Врио главы Приангарья Игорь Кобзев негативно отнесся к ситуации, возникшей в Усть-Кутском районе в связи с предполагаемым поджогом леса чиновниками районной администрации, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Иркутской области.
Ранее сообщалось, что вечером во вторник в полицию города Усть-Кута поступило сообщение о том, что в 200 километрах от райцентра в частных угодьях местные жители задержали представителей администрации Усть-Кутского района, в том числе первого заместителя главы района Михаила Барса, пресс-секретаря мэра Екатерину Анисимову. В лодке, на которой чиновники прибыли в тайгу, были обнаружены несколько канистр с бензином. Местные жители заподозрили прибывших в намерении поджечь лес, задержали и вызвали правоохранителей. Известно, что сельхозугодья, где случилось происшествие, принадлежат мэру Усть-Кута Александру Душину. На место для расследования происшествия выехали представители прокуратуры, СК и эксперты-криминалисты ГУМВД региона. Представитель администрации Усть-Кутского района рассказал РИА Новости, что Михаил Барс был избит местными жителями при задержании и находится в больнице.
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"Отношение врио губернатора к ситуации, возникшей в Усть-Кутском районе, крайне негативное. Игорь Иванович отметил, что когда чиновники таким образом выясняют межличностные отношения, это плохо для всех жителей Иркутской области", – сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что вопрос с расследованием обстоятельств предполагаемого поджога леса чиновниками районной администрации взят врио губернатора под контроль.
В сентябре 2020 года в Усть-Куте должны состояться выборы главы района, на которых, Александр Душин, представляющий партию "Единая Россия", должен составить конкуренцию действующему главе района Тамаре Климиной из ЛДПР. По словам Душина, возгорание леса на арендуемом им участке должно было скомпрометировать его в глазах избирателей.
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