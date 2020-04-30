Врио главы Приангарья осудил ситуацию с чиновниками в Усть-Куте

Ранее сообщалось, что вечером во вторник в полицию города Усть-Кута поступило сообщение о том, что в 200 километрах от райцентра в частных угодьях местные жители задержали представителей администрации Усть-Кутского района, в том числе первого заместителя главы района Михаила Барса, пресс-секретаря мэра Екатерину Анисимову. В лодке, на которой чиновники прибыли в тайгу, были обнаружены несколько канистр с бензином. Местные жители заподозрили прибывших в намерении поджечь лес, задержали и вызвали правоохранителей. Известно, что сельхозугодья, где случилось происшествие, принадлежат мэру Усть-Кута Александру Душину. На место для расследования происшествия выехали представители прокуратуры, СК и эксперты-криминалисты ГУМВД региона. Представитель администрации Усть-Кутского района рассказал РИА Новости, что Михаил Барс был избит местными жителями при задержании и находится в больнице.