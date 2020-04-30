Корпорация МСП поддержала Брянского переработчика глины

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Корпорация МСП оказала гарантийную поддержку одному из ведущих отечественных производителей наполнителей для туалета домашних животных из бентонитовой глины, сообщает пресс-служба корпорации.

Полученные средства будут направлены на приобретение материалов и сырья. Как ожидается, в результате финансовой поддержки предприятие проведёт необходимые расчёты с поставщиками, увеличит объём выпуска продукции и реализации товаров, обеспечит дальнейшее устойчивое развитие бизнеса, говорится в сообщении.