Корпорация МСП поддержала Брянского переработчика глины

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Корпорация МСП оказала гарантийную поддержку одному из ведущих отечественных производителей наполнителей для туалета домашних животных из бентонитовой глины, сообщает пресс-служба корпорации.
Компании ООО "Глинопереработка" из Брянска предоставлена кредитная линия на сумму 45 миллионов рублей в одном из крупнейших банков. Финансирование открыто при обеспечении в виде поручительства Корпорации МСП по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, которая позволяет фиксировать процентную ставку по кредитам в сумме не менее 3 миллиона рублей на уровне до 8,5% годовых.
Полученные средства будут направлены на приобретение материалов и сырья. Как ожидается, в результате финансовой поддержки предприятие проведёт необходимые расчёты с поставщиками, увеличит объём выпуска продукции и реализации товаров, обеспечит дальнейшее устойчивое развитие бизнеса, говорится в сообщении.
В ассортименте компании более 20 позиций наполнителей широкого ценового диапазона. Количество постоянных клиентов составляет около 250 компаний по всей России, от Калининграда до Владивостока, а также в странах СНГ, уточняет пресс-служба.