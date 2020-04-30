В Архангельской области выявили 15 новых случаев коронавируса

МУРМАНСК, 30 апр – РИА Новости. Региональный референс-центр выявил еще 15 человек, у которых подтверждена Региональный референс-центр выявил еще 15 человек, у которых подтверждена коронавирусная инфекция за последние сутки, сообщил оперштаб региона.

"По состоянию на 30 апреля в Архангельской области региональным референс-центром подтверждено еще 15 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, общее число заболевших составило 213 человек", - отметили в штабе.

Новые случаи заболевания зафиксированы: 5 - в отделениях Архангельской областной клинической больницы, находящихся на карантине, 3 - в Архангельской клинической психиатрической больнице. Кроме того, среди новых заболевших два сотрудника компании "АГД-Даймондс", а также четыре архангелогородца и один новодвинец, попавшие в круг контактов с ранее заболевшими.

В то же время число выздоровевших выросло до 46 - из Котласской центральной городской больницы выписан еще один пациент.

"Сообщаем также, что накануне после выполнения в полном объеме комплекса противоэпидемических мероприятий в медицинском центре им. Н.А. Семашко ФМБА России закончился карантин в терапевтическом отделении и нескольких смежных с ним палатах хирургического отделения", - добавили в штабе.

Всего 742 человека в Архангельской области пока остаются под наблюдением, в отношении 4 313 наблюдение снято, установлен диагноз "здоров". На наличие коронавирусной инфекции в Архангельской области обследовано почти 16 тысяч человек.