В Вене пройдет онлайн-шествие "Бессмертного полка"

Акция "Бессмертный полк" должна была пройти 8 мая на площади Шварценбергплатц.
"В связи с принятыми в Австрии мерами профилактики COVID-19 проведение акции "Бессмертный полк" в привычном формате, к сожалению, не представляется возможным. В этой связи приглашаем принять участие в организованном Координационным советом российских соотечественников в Австрии онлайн-шествии "Бессмертного полка" в Вене", - сообщили в посольстве.
Австрия 14 апреля начала пошагово отменять ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом. Первыми возобновили работу мелкие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также все строительные и садовые магазины. С 1 мая откроются все остальные магазины, а также сфера услуг.
Работа ресторанов в республике возобновится 15 мая, с 29 мая откроются гостиницы, а крупные массовые мероприятия останутся под запретом минимум до конца августа. Режим самоизоляции отменяется с 1 мая, однако в общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее 1 метра с людьми, с которыми не проживаешь вместе.