В Вене пройдет онлайн-шествие "Бессмертного полка"

ВЕНА, 30 апр - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в Шествие "Бессмертного полка" в Вене состоится в режиме онлайн в связи с ограничениями из-за коронавируса, сообщило в четверг посольство России в Австрии

Акция "Бессмертный полк" должна была пройти 8 мая на площади Шварценбергплатц.

"В связи с принятыми в Австрии мерами профилактики COVID-19 проведение акции "Бессмертный полк" в привычном формате, к сожалению, не представляется возможным. В этой связи приглашаем принять участие в организованном Координационным советом российских соотечественников в Австрии онлайн-шествии "Бессмертного полка" в Вене", - сообщили в посольстве.

Австрия 14 апреля начала пошагово отменять ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом. Первыми возобновили работу мелкие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также все строительные и садовые магазины. С 1 мая откроются все остальные магазины, а также сфера услуг.