В Иркутской области локализовали крупный пожар в восьми частных домах

По данным ГУ МЧС по Иркутской области, пожар возник на одном из садовых участков по улице Энгельса. Затем он перекинулся на близлежащие постройки. Ликвидация возгорания осложняется отсутствием воды на месте пожара. Воду пожарные с помощью насосной станции качают из реки Тиман за полкилометра от очага. Для тушения привлечены дополнительные силы из города Саянска и Куйтунского района, а также пожарный поезд. В тушении задействованы 48 человек и 10 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.