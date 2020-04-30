В Иркутской области локализовали крупный пожар в восьми частных домах

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Крупный пожар в восьми частных жилых домах в Иркутской области удалось локализовать на площади 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Пожар в частных жилых домах на площади 800 квадратных метров вспыхнул в городе Зима. Существовала угроза распространения огня на соседние здания. Ситуацию осложняли сильный ветер и плотная застройка в районе пожара.
"Пожар в жилых домах в Иркутской области локализован на 800 квадратных метрах", - сказал собеседник агентства.
По данным ГУ МЧС по Иркутской области, пожар возник на одном из садовых участков по улице Энгельса. Затем он перекинулся на близлежащие постройки. Ликвидация возгорания осложняется отсутствием воды на месте пожара. Воду пожарные с помощью насосной станции качают из реки Тиман за полкилометра от очага. Для тушения привлечены дополнительные силы из города Саянска и Куйтунского района, а также пожарный поезд. В тушении задействованы 48 человек и 10 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.
30 апреля, 06:05Под Воронежем ликвидировали пожар в рыбацком поселке