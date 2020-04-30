В Россельхознадзоре объяснили задержание утки в аэропорту Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 30 апр – РИА Новости. Прибывшую в Прибывшую в Новосибирск вывозным рейсом из Вьетнама утку Бориславу забрали у хозяев и поместили на карантин в аэропорту " Толмачево " из-за отсутствия ветеринарного разрешения на ввоз птицы в Россию, сообщает управление Россельхознадзора по Новосибирской области

Как сообщалось ранее, 27 апреля в Новосибирск прибыл вывозной рейс с россиянами из Камрани (Вьетнам). На борту вместе с пассажирами были две собаки, а также утка Борислава, которых туристы купили во Вьетнаме.

"В пункте пропуска "Аэропорт Толмачево" государственным инспектором новосибирского Россельхознадзора приостановлено дальнейшее перемещение птицы в связи с отсутствием разрешения службы на ввоз в Россию", - рассказали в управлении.

В ведомстве пояснили, что такое разрешение оформляется заблаговременно по заявлению владельца животного через федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии "Аргус".

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"Документы, предъявленные владельцами утки, были неустановленной формы и не соответствовали тем, что должны быть оформлены при ввозе в Россию. Так, в них обязательно должна быть указана информация о проведенных исследованиях по гриппу и орнитозу птиц. В настоящее время в связи с неблагополучием Вьетнама по гриппу птиц действует временное ограничение на ввоз живой птицы на территорию РФ", - говорится в комментарии.

В управлении добавили, что в связи со сложившейся ситуацией утку разместили в специально оборудованном изолированном помещении на территории аэропорта "Толмачево". Птица обеспечена всем необходимым для ее содержания и питания. Вопрос о ее дальнейшей судьбе решается, добавили управлении Россельхознадзора.

Хозяева птицы сообщили местным СМИ, что перед вылетом в Россию они сделали Бориславе прививки и оформили, как они считали, все необходимые документы для ее ввоза.