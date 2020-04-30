Песков прокомментировал слова о прямой материальной помощи населению

"Я призываю вас очень внимательно проанализировать предыдущие два пакета мер, это важно. Те, кто потерял работу после 1 марта — они будут получать пособия по безработице, причем по верхней планке, в течение, по моему, трех месяцев. Плюс те, кто с детьми — там дополнительные деньги выделяются. Поэтому эти все меры уже приняты. Вам просто нужно внимательно с ними ознакомиться", — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать расчеты о том, что для выплаты адресной помощи оставшимся без работы россиянам в размере 20 тысяч рублей потребовалось бы полтриллиона рублей.