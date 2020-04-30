Песков прокомментировал слова о прямой материальной помощи населению

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В России уже приняты два пакета мер финансовой поддержки населения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, он также назвал ошибочной трактовку его слов в интервью RTVI о помощи россиянам на фоне осложнения экономической ситуации из-за коронавируса, заметив, что не говорил о прямой материальной помощи.
"Я призываю вас очень внимательно проанализировать предыдущие два пакета мер, это важно. Те, кто потерял работу после 1 марта — они будут получать пособия по безработице, причем по верхней планке, в течение, по моему, трех месяцев. Плюс те, кто с детьми — там дополнительные деньги выделяются. Поэтому эти все меры уже приняты. Вам просто нужно внимательно с ними ознакомиться", — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать расчеты о том, что для выплаты адресной помощи оставшимся без работы россиянам в размере 20 тысяч рублей потребовалось бы полтриллиона рублей.
Он также назвал ошибочной трактовку его слов в интервью RTVI о том, что он не исключает возможности прямой материальной помощи россиянам на фоне осложнения экономической ситуации из-за коронавируса.
"Этого не было. Это ошибочная подача информации", - сказал он журналистам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.