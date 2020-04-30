В Северной Осетии умер четвертый пациент с коронавирусом

"В Северной Осетии зарегистрировано 836 (+73 за сутки) случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 697 человек находятся на амбулаторном лечении, 51 человек проходит лечение в медучреждениях республики, 84 человека выздоровели, 4 человека скончались", - сообщает ведомство. Отмечается, что всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 1358 жителей республики, сняты с самоизоляции 2571 человек.

По информации минздрава региона, скончавшейся пациентке было 57 лет. "Поступила в больницу 6 апреля с диагнозом: новая коронавирусная инфекция, внебольничная двусторонняя пневмония, ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз. При поступлении имела место дыхательная недостаточность, которая, несмотря на проводимую терапию, нарастала. Больная 9 апреля была переведена в отделение реанимации, получала этиотропную, антибактериальную, антикоагулянтную и симптоматическую терапию, оксигенотерапию, 16 апреля была переведена на искусственную вентиляцию легких. Несмотря на проводимую терапию, состояние больной в динамике ухудшалось. В среду была констатирована смерть", - отметили в минздраве.