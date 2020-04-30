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2020-04-30T13:56
https://ria.ru/20200430/1570807048.html
Рослесхоз назвал Хакасию наименее оперативным регионом по тушению пожаров
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РИА Новости

Рослесхоз назвал Хакасию наименее оперативным регионом по тушению пожаров

13:56 30.04.2020
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© Фото : МЧС РоссииКурганские пожарные остановили огонь
Курганские пожарные остановили огонь
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Хакасия является аутсайдером по оперативности тушения лесных пожаров в 2020 году, в первые сутки там ликвидируют только 64,5% возгораний, в остальных регионах показатель выше 80%, сообщает Рослесхоз.
Краснодарском крае и Омской области показатель потушенных в первые сутки возгораний – свыше 90%, в Красноярском крае – 84,5%, в республике Хакасия – 64,5%", - говорится в сообщении.
"В 11 регионах России… возгорания тушат в первые же сутки после их обнаружения. Лидеры по оперативности – Курская, Московская, Волгоградская, Оренбургская, Воронежская, Калужская, Пензенская, Самарская, Саратовская области, республика Мордовия, а также Приморский край. В Алтайском крае, Смоленской и Брянской областях показатель оперативности тушения в первые сутки обнаруженных лесных пожаров составляет от 90 до 98% процентов", - добавляется в релизе.
Рослесхоз уточняет, что в лесах Тульской, Орловской, Белгородской и Липецкой областей пожаров пока не было.
"Долгосрочный прогноз рисков чрезвычайных ситуаций в лесах не означает, что ЧС обязательно возникнет, но помогает регионам лучше подготовиться к началу пожароопасного сезона и принять упреждающие меры. В 20 регионах из 24, где в апреле прогнозировались риски ЧС в лесах, подготовились к возможным критическим ситуациям, показывают достаточно высокую оперативность тушения, несмотря на погодные аномалии и человеческий фактор", – приводятся в пресс-релизе слова главы Рослесхоза Сергея Аноприенко.
Как уточняет ведомство, основной прирост площади, пройденной огнем, отмечался в Забайкальском крае.
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Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Республика ХакасияПроисшествия
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