Рослесхоз назвал Хакасию наименее оперативным регионом по тушению пожаров

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Хакасия является аутсайдером по оперативности тушения лесных пожаров в 2020 году, в первые сутки там ликвидируют только 64,5% возгораний, в остальных регионах показатель выше 80%, сообщает Хакасия является аутсайдером по оперативности тушения лесных пожаров в 2020 году, в первые сутки там ликвидируют только 64,5% возгораний, в остальных регионах показатель выше 80%, сообщает Рослесхоз

"В 11 регионах России… возгорания тушат в первые же сутки после их обнаружения. Лидеры по оперативности – Курская, Московская, Волгоградская, Оренбургская, Воронежская, Калужская, Пензенская, Самарская, Саратовская области, республика Мордовия, а также Приморский край. В Алтайском крае, Смоленской и Брянской областях показатель оперативности тушения в первые сутки обнаруженных лесных пожаров составляет от 90 до 98% процентов", - добавляется в релизе.

Рослесхоз уточняет, что в лесах Тульской, Орловской, Белгородской и Липецкой областей пожаров пока не было.

"Долгосрочный прогноз рисков чрезвычайных ситуаций в лесах не означает, что ЧС обязательно возникнет, но помогает регионам лучше подготовиться к началу пожароопасного сезона и принять упреждающие меры. В 20 регионах из 24, где в апреле прогнозировались риски ЧС в лесах, подготовились к возможным критическим ситуациям, показывают достаточно высокую оперативность тушения, несмотря на погодные аномалии и человеческий фактор", – приводятся в пресс-релизе слова главы Рослесхоза Сергея Аноприенко.