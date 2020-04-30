Задержанную в Новосибирске утку отдадут хозяевам после обследования

НОВОСИБИРСК, 30 апр – РИА Новости. Задержанную в новосибирском аэропорту утку Бориславу, которую купили во Вьетнаме, отдадут хозяевам после проведения необходимых исследований, все анализы взяты, сообщает в четверг региональное управление Россельхознадзора.
Ранее сообщалось, что прибывшую в Новосибирск 27 апреля вывозным рейсом из Вьетнама утку Бориславу забрали у хозяев и поместили на карантин в аэропорту "Толмачево" из-за отсутствия ветеринарного разрешения на ввоз птицы в Россию. Туристы купили утку во Вьетнаме, где оформили ряд ветеринарных документов, но их оказалось недостаточно.
"Учитывая, что в предъявленном владельцами документе на птицу не отражена информация об эпизоотическом благополучии местности происхождения и карантинировании, а также о проведении диагностических исследований на орнитоз и грипп птиц, отобраны пробы для проведения комплекса необходимых исследований. После получения результатов лабораторных исследований будет принято решение о передаче утки владельцам", - говорится в сообщении.
В управлении отметили, что в настоящее время утка по-прежнему находится в специально оборудованном изолированном помещении в аэропорту. Под контролем специалистов Россельхознадзора за ней ведется уход.
"По наблюдению специалистов птица адекватно реагирует на кормление, чувствует себя удовлетворительно и ежедневно принимает водные процедуры", - рассказали в Россельхознадзоре.
В управлении также сообщили, что владельцы утки являются жителями Крыма, в связи с чем сразу по прилете их разместили в обсерватор на 14 дней для соблюдения ограничительных мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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