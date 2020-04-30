Задержанную в Новосибирске утку отдадут хозяевам после обследования

"Учитывая, что в предъявленном владельцами документе на птицу не отражена информация об эпизоотическом благополучии местности происхождения и карантинировании, а также о проведении диагностических исследований на орнитоз и грипп птиц, отобраны пробы для проведения комплекса необходимых исследований. После получения результатов лабораторных исследований будет принято решение о передаче утки владельцам", - говорится в сообщении.