Число запросов на получение убежища в ЕС сократилось почти вдвое

БРЮССЕЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Число запросов на получение убежища в странах Европейского союза в марте сократилось на 43% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в докладе Европейского бюро поддержки в сфере убежища.

"В марте только 34 737 заявлений было подано в ЕС, что на 43% меньше чем в феврале", - говорится в докладе.

При этом уточняется, что эти данные свидетельствуют не о снижении числа желающих получить убежище в одной из стран ЕС, а отражают меры, принятые в рамках борьбы с распространением нового коронавируса.

Шестнадцатого апреля Еврокомиссия опубликовала рекомендации для стран ЕС по рассмотрению запросов на предоставление убежища в условиях борьбы с COVID-19, призвав не останавливать эти процедуры.

В 2019 году в странах Евросоюза, Швейцарии и Норвегии в было подано более 714 тысяч заявок на предоставление убежища.

Лидерами по числу заявок стали выходцы из Сирии, Афганистана и Венесуэлы. Позитивное решение по предоставлению убежища было принято лишь по каждому третьему обращению. Самый высокий процент удовлетворенных заявок (более 80%) отмечен у соискателей из Сирии, Йемена и Эритреи, самый низкий - у выходцев из Западных Балкан и Латинской Америки.