Химик предложил использовать советское лекарство против COVID-19

"Применяли на добровольцах. В медицинских центрах. По всем правилам и с расписками. На коронавирусных больных еще нет. Просто не успели. Все закрыто. А новый препарат еще не зарегистрирован <...> Это нужно сделать. И эту работу надо активировать уже сейчас", — добавил Ринк.