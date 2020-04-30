Химик предложил использовать советское лекарство против COVID-19

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Советский иммуномодулятор диуцифон, победивший проказу, может стать эффективным методом борьбы с пандемией коронавируса, считает профессор, доктор химических наук Леонид Ринк.
"Рано или поздно (но лучше, конечно, рано) вакцину от коронавируса найдут. Но все равно пройдет время. Потом вирус мутирует — и нужна новая вакцина. Наше предложение — это дополнение к поиску вакцины. Мы назвали этот алгоритм "нападение, а не защита". Иммунизация — первый этап. Второй этап этого алгоритма — ликвидация старых и новых вирусов внутри организма", — рассказал Ринк в интервью деловой газете "Взгляд".
Он отметил, что большинство иммуномодуляторов, иммуноактиваторов и других подобных препаратов — это биологически активные добавки, то есть вещества с недоказанным действием.
"Нам нужны доказанные, точные и сильные агенты. И вот если мы посмотрим на историю вопроса, на времена еще Советского Союза, то окажется, что имеется вполне достойный кандидат на роль иммунного спасателя в лице диуцифона, нашего по-настоящему легендарного иммуномодулятора, победившего советско-российскую проказу, выигравшего международный конкурс антиспидовых препаратов, который, как вы знаете, имеет целью угнетение иммунитета, как и проказа, на уровне 85-90 процентов", — сказал Ринк.
Одной из проблем диуцифона, по словам химика, была его плохая растворимость в воде, но этот вопрос удалось решить.
"Применяли на добровольцах. В медицинских центрах. По всем правилам и с расписками. На коронавирусных больных еще нет. Просто не успели. Все закрыто. А новый препарат еще не зарегистрирован <...> Это нужно сделать. И эту работу надо активировать уже сейчас", — добавил Ринк.
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