В Хабаровском крае режим самоизоляции продлили до 11 мая

ХАБАРОВСК, 30 апр – РИА Новости. Режим самоизоляции, введенный для профилактики распространения Режим самоизоляции, введенный для профилактики распространения коронавируса , продлен в Хабаровском крае до 11 мая, сообщает краевое правительство.

"До 11 мая включительно продлеваются ограничения работы предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, бытового обслуживания. Исключение составляют косметические, массажные и спа-салоны, парикмахерские, которым разрешено работать, соблюдая режим социального дистанцирования. До 11 мая жителям края также запрещено находиться в парках, скверах, пляжных зонах и на других территориях рекреационного назначения. Продлевается режим самоизоляции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с тем в крае разрешили работать лесозаготовительным предприятиям, лизинговым компаниям, адвокатским службам, нотариальной палате края, предприятиям и организациям, осуществляющим геологоразведку и добычу полезных ископаемых, полиграфическую деятельность. В перечень непродовольственных товаров первой необходимости внесены очки, линзы, источники питания для слуховых аппаратов, газеты и журналы.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии в крае выявлено 536 заболевших коронавирусом, из них пятеро умерли, 73 выздоровели.