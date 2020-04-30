Официальный курс евро упал ниже 80 рублей

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Официальные курсы валют, установленные Официальные курсы валют, установленные ЦБ на праздники и 6 мая, снизились почти на рубль.

Так, евро подешевел на 92,99 копейки — до 79,1189 рубля, курс доллара снизился на 96,31 копейки — до 72,7263 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 94,81 копейки, составив 75,603 рубля.

На утренних торгах июньский фьючерс на нефть Brent рос на 6,27% — до 25,75 доллара за баррель.