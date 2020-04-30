Глава Кубани продлил режим самоизоляции до 12 мая

КРАСНОДАР, 30 апр — РИА Новости. Режим самоизоляции на Кубани продлевается до 12 мая, сообщил губернатор Режим самоизоляции на Кубани продлевается до 12 мая, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев

"Если мы нарушим самоизоляцию, все понимают, в каком масштабе может распространяться инфекция в крае. Карантин необходимо сохранить и продлить до 12 мая. По-другому действовать мы не можем, не имеем права", — сказал он на заседании оперативного штаба.

Глава края отметил, что другого пути нет, хотя "финансовые проблемы подкатили уже".

"Никаких ужесточительных мер не будет. Мы будем сохранять прежний режим", — добавил он.

Кроме того, власти Кубани обязали всех с сегодняшнего дня носить маски.

"То мы просили надеть маску, а теперь имеем право требовать. Всех, кто появился на улице, кто пришел в магазин, на работу. Все должны быть в масках без исключения", — добавил Кондратьев.

С 31 марта на Кубани действовал карантин, предполагающий запрет на передвижение без спецпропусков как пешком, так и на транспорте, но с 12 апреля его изменили на режим самоизоляции.

По последним данным, в Краснодарском крае число заразившихся коронавирусом превысило тысячу человек. Двадцать пациентов умерли, выздоровел 251 человек.